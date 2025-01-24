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Богданов обсудил с представителем «Хамаса» судьбу заложников с гражданством РФ

Ведомости

Заместитель главы Министерства иностранных дел РФ Михаил Богданов провел телефонный разговор с заместителем председателя политбюро палестинской группировки «Хамас» Мусой Абу-Марзуком, обсудив судьбу заложников с российским гражданством в Газе. Об этом сообщается на сайте МИД РФ.

В МИД РФ отметили приоритетность освобождения россиянина Александра Труфанова и уроженца Донбасса Максима Харкина с территории сектора Газа.

«Была также подтверждена неизменная готовность способствовать усилиям по достижению палестинского национального согласия на политической платформе Организации освобождения Палестины в интересах справедливого решения палестинской проблемы на известной международно-правовой основе», – говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства.

23 января стало известно, что Израиль и Россия проводят совместную работу над освобождением выходца из Донбасса Максима Харкина и еще двух заложников без российского гражданства, удерживаемых «Хамасом». Об этом сообщала РБК израильский посол в Москве Симона Гальперин. Посол добавила, что власти Израиля считают живым российского и израильского гражданина Александра Труфанова, остающегося в заложниках у «Хамаса».

20 января президент России Владимир Путин поручил главе МИД РФ Сергею Лаврову работать над освобождением Труфанова, которого боевики похитили вместе с бабушкой, мамой и невестой. 17 января The Times of Israel опубликовала список из 33 заложников, которых «Хамас» должен освободить в рамках первого этапа соглашения. Труфанов вошел в их число. Гальперин подтвердила включение российского гражданина в список для обмена и выразила надежду, что он действительно вернется в рамках сделки.

19 января Израилю были переданы заложницы Роми Гонен, Эмили Дамари и Дорон Штайнбрехер, похищенные боевиками 7 октября 2023 г. В обмен Израиль освободил первую группу из 90 палестинских заключенных. Соглашение о прекращении огня в секторе Газа и освобождении заложников между «Хамасом» и Израилем вступило в силу в тот же день. Всего в рамках первого этапа сделки планируется освободить почти 2000 палестинских заключенных и 33 израильских пленных.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

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