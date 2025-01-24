Богданов обсудил с представителем «Хамаса» судьбу заложников с гражданством РФ

19 января Израилю были переданы заложницы Роми Гонен, Эмили Дамари и Дорон Штайнбрехер, похищенные боевиками 7 октября 2023 г. В обмен Израиль освободил первую группу из 90 палестинских заключенных. Соглашение о прекращении огня в секторе Газа и освобождении заложников между «Хамасом» и Израилем вступило в силу в тот же день. Всего в рамках первого этапа сделки планируется освободить почти 2000 палестинских заключенных и 33 израильских пленных.