Китай поддерживает Трампа в намерении завершить украинский конфликт
Официальный представитель китайского МИДа Мао Нин заявила, что Китай поддерживает намерение президента США Дональда Трампа завершить украинский конфликт.
«Мы рады видеть, как все стороны играют конструктивную роль и создают условия для деэскалации и политического урегулирования кризиса», – сказала она, подчеркнув, что Китай готов поддерживать связь со всеми сторонами конфликта.
Мао Нин отметила, что между Китаем и США существуют общие интересы и широкие возможности для сотрудничества и в этом направлении странам нужно усиливать диалог.
17 января Трамп и председатель Китая Си Цзиньпин провели телефонный разговор. О чем именно беседовали два лидера, тогда не сообщалось. Позднее стало известно, что Си в разговоре изложил политику Китая в отношении США, а Трамп, в свою очередь, выразил надежду на поддержание хороших отношений с КНР.
Трамп в ходе своей предвыборной кампании обещал остановить украинский конфликт в течение 24 часов после инаугурации, но затем он поручил своей команде добиться заключения сделки в течение полугода.
24 января президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия готова к переговорам по урегулированию конфликта с Украиной. Об этом он сказал, отвечая на вопрос российского журналиста Павла Зарубина. Так Путин ответил на слова Трампа о желании скорее добиться завершения конфликта на Украине. Ранее 24 января пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Путин готов к переговорам с американским политиком.