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Китай поддерживает Трампа в намерении завершить украинский конфликт

Ведомости

Официальный представитель китайского МИДа Мао Нин заявила, что Китай поддерживает намерение президента США Дональда Трампа завершить украинский конфликт.

«Мы рады видеть, как все стороны играют конструктивную роль и создают условия для деэскалации и политического урегулирования кризиса», – сказала она, подчеркнув, что Китай готов поддерживать связь со всеми сторонами конфликта.

Мао Нин отметила, что между Китаем и США существуют общие интересы и широкие возможности для сотрудничества и в этом направлении странам нужно усиливать диалог.

17 января Трамп и председатель Китая Си Цзиньпин провели телефонный разговор. О чем именно беседовали два лидера, тогда не сообщалось. Позднее стало известно, что Си в разговоре изложил политику Китая в отношении США, а Трамп, в свою очередь, выразил надежду на поддержание хороших отношений с КНР.

Трамп в ходе своей предвыборной кампании обещал остановить украинский конфликт в течение 24 часов после инаугурации, но затем он поручил своей команде добиться заключения сделки в течение полугода.

24 января президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия готова к переговорам по урегулированию конфликта с Украиной. Об этом он сказал, отвечая на вопрос российского журналиста Павла Зарубина. Так Путин ответил на слова Трампа о желании скорее добиться завершения конфликта на Украине. Ранее 24 января пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Путин готов к переговорам с американским политиком.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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