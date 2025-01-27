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В МИДе заявили об отсутствии прямых контактов с новой администрацией США

Там также указали, что телефонный разговор между президентами пока не запланирован
Ведомости

У Москвы пока нет прямых контактов с новой администрацией США, как и какой-то определенности по поводу возможного разговора президентов двух стран. Об этом заявил журналистам замглавы Министерства иностранных дел РФ Сергей Рябков, передает ТАСС.

«Все то, что у нас происходит в плане диалога с Вашингтоном, осуществляется по линии посольств. Если под контактами понимать прямые выходы на членов новой администрации США, то этого нет. <…> Никаких с нашей стороны инициативных шагов по установлению контактов с новой администрацией, как и инициативных шагов с их стороны на каком бы то ни было уровне не было», – сказал Рябков.

Телефонный разговор президента РФ Владимира Путина с его американским коллегой Дональдом Трампом не запланирован, отметил замглавы МИДа. По его словам, по этому вопросу сейчас «нет никакой договоренности, нет никакого понимания».

20 января Путин в ходе совещания с членами Совета безопасности РФ поздравил Трампа со вступлением в должность президента. Он указал, что Россия никогда не отвергала диалога с США и всегда была готова поддерживать сотрудничество. 23 января Трамп на Всемирном экономическом форуме в Давосе заявил о своем желании вскоре провести встречу с Путиным, чтобы добиться завершения конфликта на Украине. 24 января пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на брифинге еще раз подтвердил, что Путин готов к переговорам с американским политиком и российская сторона ждет сигналов от Вашингтона.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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