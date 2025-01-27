В МИДе заявили об отсутствии прямых контактов с новой администрацией США

В МИДе заявили об отсутствии прямых контактов с новой администрацией СШАТам также указали, что телефонный разговор между президентами пока не запланирован
У Москвы пока нет прямых контактов с новой администрацией США, как и какой-то определенности по поводу возможного разговора президентов двух стран. Об этом заявил журналистам замглавы Министерства иностранных дел РФ Сергей Рябков, передает ТАСС.
«Все то, что у нас происходит в плане диалога с Вашингтоном, осуществляется по линии посольств. Если под контактами понимать прямые выходы на членов новой администрации США, то этого нет. <…> Никаких с нашей стороны инициативных шагов по установлению контактов с новой администрацией, как и инициативных шагов с их стороны на каком бы то ни было уровне не было», – сказал Рябков.
Телефонный разговор президента РФ Владимира Путина с его американским коллегой Дональдом Трампом не запланирован, отметил замглавы МИДа. По его словам, по этому вопросу сейчас «нет никакой договоренности, нет никакого понимания».
20 января Путин в ходе совещания с членами Совета безопасности РФ поздравил Трампа со вступлением в должность президента. Он указал, что Россия никогда не отвергала диалога с США и всегда была готова поддерживать сотрудничество. 23 января Трамп на Всемирном экономическом форуме в Давосе заявил о своем желании вскоре провести встречу с Путиным, чтобы добиться завершения конфликта на Украине. 24 января пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на брифинге еще раз подтвердил, что Путин готов к переговорам с американским политиком и российская сторона ждет сигналов от Вашингтона.