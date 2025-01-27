В МИДе заявили об отсутствии прямых контактов с новой администрацией США

«Все то, что у нас происходит в плане диалога с Вашингтоном, осуществляется по линии посольств. Если под контактами понимать прямые выходы на членов новой администрации США, то этого нет. <…> Никаких с нашей стороны инициативных шагов по установлению контактов с новой администрацией, как и инициативных шагов с их стороны на каком бы то ни было уровне не было», – сказал Рябков.