Африканский союз призвал М23 остановить боевые действия в Конго
Совет мира и безопасности Африканского союза призвал группировку «Движение 23 марта» (М23) прекратить боевые действия в восточной части Конго. Заявление комиссара по политическим вопросам, миру и безопасности союза Банколе Адеойе опубликовано в социальной сети Х.
«Банколе Адеойе осуждает насилие со стороны М23 и призывает к полному уважению суверенитета государства и территориальной целостности», – сказано в сообщении. Он призвал группировку сложить оружие, соблюдать соглашение о прекращении огня, заключенное в августе 2024 г., и прийти к диалогу для мирного решения конфликта.
Адеойе также поблагодарил президента Анголы Жоау Лоуренсу за содействие в разрешении ситуации.
27 января стало известно, что боевики «Движения 23 марта» взяли под контроль крупнейший город на востоке Республики Конго, Гому.
Представитель правительства Конго Патрик Муяйя выступил с заявлением в видео, опубликованном в X, где заявил, что страна «находится в состоянии войны и ситуация меняется», также Муяйя призвал к защите гражданского населения.
В тот же день МИД РФ рекомендовал россиянам воздержаться от поездок в Конго и покинуть провинцию Северное Киву из-за обострения конфликта на востоке страны. МИД РФ также выразил обеспокоенность ситуацией и осудил действия группировки «Движение 23 марта». По данным посольства России в Киншасе, никто из россиян не пострадал в результате событий на востоке Конго.