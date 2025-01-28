Африканский союз призвал М23 остановить боевые действия в Конго

В тот же день МИД РФ рекомендовал россиянам воздержаться от поездок в Конго и покинуть провинцию Северное Киву из-за обострения конфликта на востоке страны. МИД РФ также выразил обеспокоенность ситуацией и осудил действия группировки «Движение 23 марта». По данным посольства России в Киншасе, никто из россиян не пострадал в результате событий на востоке Конго.