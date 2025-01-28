Сенатор Некрасов досрочно сложил полномочия по собственному желанию
Член Совета Федерации от Архангельской области Александр Некрасов досрочно сложит полномочия по собственному желанию, передают «РИА Новости» со ссылкой на главу комитета высшей палаты парламента по регламенту Вячеслава Тимченко.
По словам Тимченко, вопрос об освобождении Некрасова от должности законодатели рассмотрят на пленарном заседании 29 января.
Некрасов входит в комитет Совета Федерации по регламенту. Срок окончания его полномочий – сентябрь этого года.