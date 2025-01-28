Команда Трампа сравнила администрацию Байдена с «пьяными матросами»

После своей инаугурации 20 января Трамп подписал указ, согласно которому все программы помощи другим странам должны быть приостановлены на 90 дней в ожидании их рассмотрения госсекретарем. Это необходимо для проведения проверки на предмет того, соответствует ли предоставление помощи политическим целям новой администрации. Politico отмечает, что приказ Рубио выходит за рамки указа Трампа.