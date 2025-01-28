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Команда Трампа сравнила администрацию Байдена с «пьяными матросами»

Ведомости

Команда президента США Дональда Трампа сравнила бывшую администрацию экс-президента Джо Байдена с «пьяными матросами» из-за больших трат на финансирование программ помощи. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт на брифинге, отвечая на вопрос о причинах приостановки программ финансирования ряда федеральных программ.

«За последние четыре года администрация Байдена тратила деньги, как пьяные матросы, что стало одной из причин инфляционного кризиса в стране», – сказала Левитт.

Она подчеркнула, что пауза в финансировании позволит гарантировать, что каждая потраченная сумма «полностью оправдана и отвечает интересам американского народа».

25 января госсекретарь США Марко Рубио утвердил приказ о немедленной приостановке финансирования почти всех программ иностранной помощи на 90 дней, за исключением Израиля и Египта, писало Politico со ссылкой на имеющийся в распоряжении документ и другие источники. Это решение, вероятно, затронет и Украину, отмечает издание.

После своей инаугурации 20 января Трамп подписал указ, согласно которому все программы помощи другим странам должны быть приостановлены на 90 дней в ожидании их рассмотрения госсекретарем. Это необходимо для проведения проверки на предмет того, соответствует ли предоставление помощи политическим целям новой администрации. Politico отмечает, что приказ Рубио выходит за рамки указа Трампа.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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