Команда Трампа сравнила администрацию Байдена с «пьяными матросами»
Команда президента США Дональда Трампа сравнила бывшую администрацию экс-президента Джо Байдена с «пьяными матросами» из-за больших трат на финансирование программ помощи. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт на брифинге, отвечая на вопрос о причинах приостановки программ финансирования ряда федеральных программ.
«За последние четыре года администрация Байдена тратила деньги, как пьяные матросы, что стало одной из причин инфляционного кризиса в стране», – сказала Левитт.
Она подчеркнула, что пауза в финансировании позволит гарантировать, что каждая потраченная сумма «полностью оправдана и отвечает интересам американского народа».
25 января госсекретарь США Марко Рубио утвердил приказ о немедленной приостановке финансирования почти всех программ иностранной помощи на 90 дней, за исключением Израиля и Египта, писало Politico со ссылкой на имеющийся в распоряжении документ и другие источники. Это решение, вероятно, затронет и Украину, отмечает издание.
После своей инаугурации 20 января Трамп подписал указ, согласно которому все программы помощи другим странам должны быть приостановлены на 90 дней в ожидании их рассмотрения госсекретарем. Это необходимо для проведения проверки на предмет того, соответствует ли предоставление помощи политическим целям новой администрации. Politico отмечает, что приказ Рубио выходит за рамки указа Трампа.