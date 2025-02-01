Беглов: чешский сенатор Немцова оскорбила память жертв блокады Ленинграда

RT International сообщило ранее, что 30 января Немцова написала в соцсети X, что Россия празднует годовщину снятия блокады Ленинграда в то время, как в мире чтят жертв Холокоста, а на Украине продолжаются боевые действия. По словам чешского сенатора, россиянам «нужно не праздновать, а снова испытать подобное», чего можно добиться введением более жестких санкций. По данным издания, публикация позднее была удалена. Сама Немцова также написала, что скриншот является фейком.