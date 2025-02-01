Беглов: чешский сенатор Немцова оскорбила память жертв блокады Ленинграда
Чешский сенатор Мирослава Немцова, которая высказалась по случаю годовщины снятия блокады Ленинграда, признала себя «истинной наследницей злодеяний фашистов», осужденных Нюрнбергским трибуналом, и оскорбила память миллиона жертв блокады, заявил «РИА Новости» губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.
RT International сообщило ранее, что 30 января Немцова написала в соцсети X, что Россия празднует годовщину снятия блокады Ленинграда в то время, как в мире чтят жертв Холокоста, а на Украине продолжаются боевые действия. По словам чешского сенатора, россиянам «нужно не праздновать, а снова испытать подобное», чего можно добиться введением более жестких санкций. По данным издания, публикация позднее была удалена. Сама Немцова также написала, что скриншот является фейком.
«Мы не знаем, где были в той войне предки чешского политика, позволившей себе оскорбить память миллиона жертв ленинградской блокады. Держали 900 дней и ночей наш город в огненном кольце и готовились, согласно директиве Гитлера, стереть Ленинград с лица земли со всей его красотой? Или восстали в мае 1945-го против фашистов и встречали хлебом-солью солдат Красной армии, которые спасли от уничтожения красоту Праги?» – заявил Беглов.
Губернатор также выразил сожаление, что оставшиеся в живых чешские борцы с фашизмом не потребовали отставки политика. Он добавил, что в России долгое время старались не вспоминать, что «больше половины вермахта ходило по нашей земле в сапогах чешской фирмы», а промышленность этой страны выпустила в годы войны «четверть танков и автомобилей от общей численности танков и автомобилей вермахта».