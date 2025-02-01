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Беглов: чешский сенатор Немцова оскорбила память жертв блокады Ленинграда

Ведомости

Чешский сенатор Мирослава Немцова, которая высказалась по случаю годовщины снятия блокады Ленинграда, признала себя «истинной наследницей злодеяний фашистов», осужденных Нюрнбергским трибуналом, и оскорбила память миллиона жертв блокады, заявил «РИА Новости» губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.

RT International сообщило ранее, что 30 января Немцова написала в соцсети X, что Россия празднует годовщину снятия блокады Ленинграда в то время, как в мире чтят жертв Холокоста, а на Украине продолжаются боевые действия. По словам чешского сенатора, россиянам «нужно не праздновать, а снова испытать подобное», чего можно добиться введением более жестких санкций. По данным издания, публикация позднее была удалена. Сама Немцова также написала, что скриншот является фейком.

«Мы не знаем, где были в той войне предки чешского политика, позволившей себе оскорбить память миллиона жертв ленинградской блокады. Держали 900 дней и ночей наш город в огненном кольце и готовились, согласно директиве Гитлера, стереть Ленинград с лица земли со всей его красотой? Или восстали в мае 1945-го против фашистов и встречали хлебом-солью солдат Красной армии, которые спасли от уничтожения красоту Праги?» – заявил Беглов.

Губернатор также выразил сожаление, что оставшиеся в живых чешские борцы с фашизмом не потребовали отставки политика. Он добавил, что в России долгое время старались не вспоминать, что «больше половины вермахта ходило по нашей земле в сапогах чешской фирмы», а промышленность этой страны выпустила в годы войны «четверть танков и автомобилей от общей численности танков и автомобилей вермахта».

На высказывания политиков-русофобов не стоит обращать внимания, их состояние граничит с безумием, заявил 31 января пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя слова сенатора Чехии. Следственный комитет в тот же день сообщил, что даст правовую оценку высказываниям Немцовой.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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