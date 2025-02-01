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Умер бывший президент ФРГ Хорст Келер

Ведомости

Бывший президент Германии Хорст Келер умер после непродолжительной тяжелой болезни в возрасте 81 года. Об этом сообщается на сайте правительства ФРГ.

Келер скончался утром 1 февраля в Берлине в окружении своей семьи. В правительстве выразили соболезнования его родственникам и близким.

Келер родился 22 февраля 1943 г. в городе Хайденштайн (сейчас Скербешув) в оккупированной Германией Польше. В 1969 г. окончил Тюбингенский университет имени Эберхарда и Карла по специальности «политэкономия и политология». Карьеру начал с работы в министерстве экономики в 1976–1981 гг. В 1982 г. перешел в минфин, в 1990–1993 гг. работал на посту заместителя министра финансов. В 1993–1998 гг. был президентом Ассоциации сберегательных банков Германии, с сентября 1998 по 2000 г. возглавлял Европейский банк реконструкции и развития в Лондоне. В мае 2004 г. был избран на должность девятого президента ФРГ. В 2009 г. был переизбран на второй срок.

31 мая 2010 г. Келер объявил об уходе в отставку после резкой критики из-за его интервью радиостанции Deutschlandаfunk. Тогда экс-президент ФРГ заявил, что Германии, как зависящей от внешней торговли стране, необходимо применение военных сил для обеспечения свободы торговых путей и предупреждения региональных конфликтов. Его слова о возможности военной защиты торговых интересов были расценены как нарушение конституции. Позднее Келер выразил сожаление, что его заявление могло привести к непониманию по поводу сложного для немцев вопроса.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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