Умер бывший президент ФРГ Хорст Келер

Келер родился 22 февраля 1943 г. в городе Хайденштайн (сейчас Скербешув) в оккупированной Германией Польше. В 1969 г. окончил Тюбингенский университет имени Эберхарда и Карла по специальности «политэкономия и политология». Карьеру начал с работы в министерстве экономики в 1976–1981 гг. В 1982 г. перешел в минфин, в 1990–1993 гг. работал на посту заместителя министра финансов. В 1993–1998 гг. был президентом Ассоциации сберегательных банков Германии, с сентября 1998 по 2000 г. возглавлял Европейский банк реконструкции и развития в Лондоне. В мае 2004 г. был избран на должность девятого президента ФРГ. В 2009 г. был переизбран на второй срок.