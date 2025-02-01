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Израиль освободил из тюрем 183 палестинца

Ведомости

Израиль освободил из тюрем страны 183 палестинских заключенных в рамках обмена заложниками с радикальной палестинской группировкой «Хамас». Об этом сообщает Al Jazeera.

В частности, 18 освобожденных палестинцев были осуждены на пожизненные сроки.

1 февраля «Хамас» передал Израилю трех пленных. Среди освобожденных 65-летний Кит Сигал, 54-летний Офер Кальдерон и 35-летний Ярден Бибас. Последний был похищен боевиками вместе с супругой Шири Бибас и детьми Кфиром и Ариэлем 7 октября 2023 г. Кфир является самым младшим из израильских заложников. Боевики похитили мальчика, когда ему было девять месяцев.

Сделка о прекращении огня в секторе Газа и возвращении пленных между Израилем и «Хамасом» вступила в силу 19 января. Она была подписана при посредничестве США, Египта и Катара через 15 месяцев с начала боев. Израильские СМИ писали, что первый этап сделки продлится 42 дня, за это время группировка освободит 33 израильских заложника в обмен на более 1890 палестинских заключенных.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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