Израиль освободил из тюрем 183 палестинца
Израиль освободил из тюрем страны 183 палестинских заключенных в рамках обмена заложниками с радикальной палестинской группировкой «Хамас». Об этом сообщает Al Jazeera.
В частности, 18 освобожденных палестинцев были осуждены на пожизненные сроки.
1 февраля «Хамас» передал Израилю трех пленных. Среди освобожденных 65-летний Кит Сигал, 54-летний Офер Кальдерон и 35-летний Ярден Бибас. Последний был похищен боевиками вместе с супругой Шири Бибас и детьми Кфиром и Ариэлем 7 октября 2023 г. Кфир является самым младшим из израильских заложников. Боевики похитили мальчика, когда ему было девять месяцев.
Сделка о прекращении огня в секторе Газа и возвращении пленных между Израилем и «Хамасом» вступила в силу 19 января. Она была подписана при посредничестве США, Египта и Катара через 15 месяцев с начала боев. Израильские СМИ писали, что первый этап сделки продлится 42 дня, за это время группировка освободит 33 израильских заложника в обмен на более 1890 палестинских заключенных.