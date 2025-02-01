Израиль освободил из тюрем 183 палестинца

Сделка о прекращении огня в секторе Газа и возвращении пленных между Израилем и «Хамасом» вступила в силу 19 января. Она была подписана при посредничестве США, Египта и Катара через 15 месяцев с начала боев. Израильские СМИ писали, что первый этап сделки продлится 42 дня, за это время группировка освободит 33 израильских заложника в обмен на более 1890 палестинских заключенных.