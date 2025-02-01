«Хамас» вернул Израилю еще одного заложника
Палестинская группировка «Хамас» передала Израилю 65-летнего заложника Кита Сигала, он уже вернулся на израильскую территорию в сопровождении военных и представителей Агентства безопасности Израиля (ISA). Об этом сообщила Армия обороны Израиля в своем Telegram-канале.
Сигал прибыл в пункт первичного приема, где он пройдет медицинское обследование и сможет встретиться с членами своей семьи.
1 февраля группировка также передала Израилю двух заложников. Среди освобожденных 54-летний Офер Кальдерон и 35-летний Ярден Бибас. Бибас был похищен боевиками вместе с супругой Шири Бибас и детьми Кфиром и Ариэлем 7 октября 2023 г.
Кфир является самым младшим из израильских заложников. Боевики похитили мальчика, когда ему было девять месяцев. 25 января представитель израильской армии Даниэль Хагари говорил, что судьба семьи Бибас вызывает у Израиля «серьезные опасения».
Соглашение о прекращении огня в секторе Газа и возвращении заложников между Израилем и «Хамасом» вступило в силу 19 января. Оно было подписано при посредничестве США, Египта и Катара через 15 месяцев с начала военных действий. По информации израильских СМИ, первый этап сделки продлится 42 дня, за это время группировка освободит 33 израильских заложника в обмен на более 1890 палестинских заключенных.