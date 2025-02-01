Медведев пожелал сгинуть сенатору Чехии после ее слов о блокаде Ленинграда

Медведев, комментируя высказывания Немцовой, заявил, что «какая-то дегенеративная европейская тварь» пожелала России, чтобы еще раз погибли минимум миллион граждан страны. «Ну как это укладывается в голове, а? Что там с ними произошло? Что случилось в этой же задрипанной Чехии, где в ходе операции по освобождению Праги погибли десятки тысяч наших соотечественников (я не говорю про нормальных чехов – их еще пока достаточно)?» – написал Медведев.