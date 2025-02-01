Медведев пожелал сгинуть сенатору Чехии после ее слов о блокаде Ленинграда
Слова чешского сенатора Мирославы Немцовой, которая высказалась по случаю годовщины снятия блокады Ленинграда, – это уже не привычная русофобия, такого забывать нельзя, заявил в своем Telegram-канале заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.
RT International сообщило ранее, что 30 января Немцова написала в соцсети X, что Россия празднует годовщину снятия блокады Ленинграда в то время, как в мире чтят жертв Холокоста, а на Украине продолжаются боевые действия. По словам чешского сенатора, россиянам «нужно не праздновать, а снова испытать подобное», чего можно добиться введением более жестких санкций. По данным издания, публикация позднее была удалена.
«Я ничего подобного не писала. Я не могу комментировать то, чего не было и что является чистой выдумкой кого-то», – заявила затем Немцова порталу iDNES.
Медведев, комментируя высказывания Немцовой, заявил, что «какая-то дегенеративная европейская тварь» пожелала России, чтобы еще раз погибли минимум миллион граждан страны. «Ну как это укладывается в голове, а? Что там с ними произошло? Что случилось в этой же задрипанной Чехии, где в ходе операции по освобождению Праги погибли десятки тысяч наших соотечественников (я не говорю про нормальных чехов – их еще пока достаточно)?» – написал Медведев.
Это даже не «привычная нам русофобия», и, отметил политик, таких высказываний, как людей вроде Немцовой, забывать нельзя. «Им я всем сердцем желаю сгинуть в кровавых вихрях новой Пражской весны, как в том самом 1968-м!» – добавил он.
Чешский сенатор признала себя «истинной наследницей злодеяний фашистов», осужденных Нюрнбергским трибуналом, и оскорбила память миллиона жертв блокады, заявил ранее «РИА Новости» губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов. Он выразил сожаление, что оставшиеся в живых чешские борцы с фашизмом не потребовали отставки политика.
На высказывания политиков-русофобов не стоит обращать внимания, их состояние граничит с безумием, заявил 31 января пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя слова сенатора Чехии. Следственный комитет в тот же день сообщил, что даст правовую оценку высказываниям Немцовой.