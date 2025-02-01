МИД Узбекистана: ролик с оскорблением граждан сфабриковали деструктивные силы
Видео с шовинистскими и оскорбительными высказываниями в отношении узбеков, которое было опубликовано якобы от лица россиянина, сфабриковали деструктивные силы с целью внести разлад в отношения между народами, заявил пресс-секретарь МИД Узбекистана Ахрор Бурханов в интервью Dunyo.
ФСБ РФ сообщила 1 февраля, что спецслужба установила личность человека, который в интернете от имени гражданина России высказывался в «национал-шовинистической манере о представителях узбекской нации». По данным ФСБ, им оказался находящийся в республике уроженец Николаевской области Николай Кочмарик. Ролик был опубликован на YouTube.
Такого рода высказывания в адрес узбекского народа абсолютно неприемлемы, заявил Бурханов. Он отметил, что сразу после обнаружения видео Ташкент по дипломатическим каналам связался с российской стороной и в Москве подчеркнули, «что сам факт таких оскорбительных заявлений, вне зависимости от кого они исходят, вызывает глубокое сожаление».
«По итогам проведенной проверки выяснилось, что данный материал имеет провокационный характер, был сфабрикован со стороны деструктивных сил, которые пытаются внести разлад в отношения между нашими народами», – сказал представитель МИДа республики.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ранее также высказалась по поводу появления провокационного видео. Она подчеркнула, что единство народов России является одной из официально закрепленных традиционных ценностей в стране, а сеять рознь между народами выгодно Киеву и Западу.