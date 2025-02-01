МИД Узбекистана: ролик с оскорблением граждан сфабриковали деструктивные силы

Такого рода высказывания в адрес узбекского народа абсолютно неприемлемы, заявил Бурханов. Он отметил, что сразу после обнаружения видео Ташкент по дипломатическим каналам связался с российской стороной и в Москве подчеркнули, «что сам факт таких оскорбительных заявлений, вне зависимости от кого они исходят, вызывает глубокое сожаление».