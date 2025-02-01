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МИД Узбекистана: ролик с оскорблением граждан сфабриковали деструктивные силы

Ведомости

Видео с шовинистскими и оскорбительными высказываниями в отношении узбеков, которое было опубликовано якобы от лица россиянина, сфабриковали деструктивные силы с целью внести разлад в отношения между народами, заявил пресс-секретарь МИД Узбекистана Ахрор Бурханов в интервью Dunyo.

ФСБ РФ сообщила 1 февраля, что спецслужба установила личность человека, который в интернете от имени гражданина России высказывался в «национал-шовинистической манере о представителях узбекской нации». По данным ФСБ, им оказался находящийся в республике уроженец Николаевской области Николай Кочмарик. Ролик был опубликован на YouTube. 

Такого рода высказывания в адрес узбекского народа абсолютно неприемлемы, заявил Бурханов. Он отметил, что сразу после обнаружения видео Ташкент по дипломатическим каналам связался с российской стороной и в Москве подчеркнули, «что сам факт таких оскорбительных заявлений, вне зависимости от кого они исходят, вызывает глубокое сожаление».

«По итогам проведенной проверки выяснилось, что данный материал имеет провокационный характер, был сфабрикован со стороны деструктивных сил, которые пытаются внести разлад в отношения между нашими народами», – сказал представитель МИДа республики.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ранее также высказалась по поводу появления провокационного видео. Она подчеркнула, что единство народов России является одной из официально закрепленных традиционных ценностей в стране, а сеять рознь между народами выгодно Киеву и Западу.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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