WP рассказала о скандале в оборонном секторе Украины

Издание также приводит содержание письма Умерова в посольства на Украине. Министр сообщил, что в 2024 г. под руководством Безруковой агентство по оборонным закупкам «не выполнило 47% своих обязательств по поставке оборудования и материалов на фронт». По его словам, агентство было втянуто в «политические игры, утечки контрактов и утечки информации». Безрукова же возразила, что она сосредоточилась на подписании долгосрочных контрактов, ряд из которых будут выполнены в 2025 г., и придерживалась стратегии не скупать существующие запасы боеприпасов, чтобы удерживать цены на низком уровне.