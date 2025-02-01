WP рассказала о скандале в оборонном секторе Украины
Оборонный сектор Украины находится в смятении в решающий момент боевых действий из-за конфликта между высшими должностными лицами, работа агентства по закупкам оружия была заморожена, сообщила газета The Washington Post (WP).
«В ходе скандала, который грозил подорвать поддержку Запада Украине, главное агентство по закупкам оружия страны – с бюджетом более $7 млрд – было заморожено на прошлой неделе из-за противостояния по поводу того, кто должен его возглавить», – говорится в статье.
На прошлой неделе министр обороны Рустем Умеров сообщил, что контракт с руководителем агентства Мариной Безруковой не будет продлен, а ее место займет глава другого агентства при минобороны, государственного оператора тыла (ГОТ) Арсен Жумадилов. Обе структуры, писало издание «Страна», были созданы для снабжения армии.
Сама Безрукова, активисты, а также некоторые законодатели увидели в действиях Умерова злоупотребление властью, которое может ослабить те антикоррупционные усилия, для борьбы с которыми и было создано агентство, указывает WP.
Любые проявления скандала в оборонном секторе происходят в непростое время, поскольку, как отмечает газета, перспективы американской военной помощи при президенте Дональде Трампе неясны.
Кроме того, беспокойство наблюдается и среди европейских союзников, которые наиболее тесно сотрудничали с агентством по закупкам, – теперь они не знают, «кто за это отвечает», говорится в статье.
«Тем временем агентство парализовано и не может закупить больше оружия, что уже отстает от бюджета, выделенного на январь и февраль», – пишет WP.
Издание также приводит содержание письма Умерова в посольства на Украине. Министр сообщил, что в 2024 г. под руководством Безруковой агентство по оборонным закупкам «не выполнило 47% своих обязательств по поставке оборудования и материалов на фронт». По его словам, агентство было втянуто в «политические игры, утечки контрактов и утечки информации». Безрукова же возразила, что она сосредоточилась на подписании долгосрочных контрактов, ряд из которых будут выполнены в 2025 г., и придерживалась стратегии не скупать существующие запасы боеприпасов, чтобы удерживать цены на низком уровне.