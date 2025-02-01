Красносельский: подачу тепла в Приднестровье возобновят в ближайшие дни

«Молдовагаз» отгрузил в Приднестровье первые объемы газа из партии в 3 млн куб. м. Речь идет о поставках газа в рамках соглашения о займе между компанией и «Тираспольтрансгазом» на основании решения правительственной комиссии по чрезвычайным ситуациям от 27 января. По договору «Тираспольтрансгаз» должен вернуть эти 3 млн куб. м до 1 марта 2025 г.