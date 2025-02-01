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Красносельский: подачу тепла в Приднестровье возобновят в ближайшие дни

Ведомости

Подача электроэнергии и тепла жителям Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) будет возобновлена в ближайшие дни. Об этом сообщил президент непризнанной республики Вадим Красносельский в своем Telegram-канале.

По его словам, до конца 1 февраля на Молдавской ГРЭС возобновят генерацию электроэнергии на газе. В приоритете находится запуск системы теплоэнергетики. Необходимо поднять температуру в сети централизованного теплоснабжения, чтобы тепло пришло в дома местных жителей. Кроме того, 2 февраля планируется запустить газоснабжение бытовых потребителей. В Приднестровье также прекратились веерные отключения света.

1 февраля «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу «Молдовагаза» сообщило, что компания поставила первую партию газа в Приднестровье. Власти непризнанной республики говорили, что это не является ожидаемой гуманитарной поставкой в рамках европейского пакета помощи, для подачи теплоэнергии в дома потребителей указанный газ не предназначен.

«Молдовагаз» отгрузил в Приднестровье первые объемы газа из партии в 3 млн куб. м. Речь идет о поставках газа в рамках соглашения о займе между компанией и «Тираспольтрансгазом» на основании решения правительственной комиссии по чрезвычайным ситуациям от 27 января. По договору «Тираспольтрансгаз» должен вернуть эти 3 млн куб. м до 1 марта 2025 г.

Ситуация с газом в Приднестровье и Молдавии обострилась после прекращения с 1 января поставок российского природного ресурса через территорию Украины. Киев отказался продлить соглашение с «Газпромом» о транзите топлива по своей газотранспортной системе. 15 января глава ПМР заявил, что Россия обеспечит Приднестровье гуманитарным газом.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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