Красносельский: подачу тепла в Приднестровье возобновят в ближайшие дни
Подача электроэнергии и тепла жителям Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) будет возобновлена в ближайшие дни. Об этом сообщил президент непризнанной республики Вадим Красносельский в своем Telegram-канале.
По его словам, до конца 1 февраля на Молдавской ГРЭС возобновят генерацию электроэнергии на газе. В приоритете находится запуск системы теплоэнергетики. Необходимо поднять температуру в сети централизованного теплоснабжения, чтобы тепло пришло в дома местных жителей. Кроме того, 2 февраля планируется запустить газоснабжение бытовых потребителей. В Приднестровье также прекратились веерные отключения света.
1 февраля «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу «Молдовагаза» сообщило, что компания поставила первую партию газа в Приднестровье. Власти непризнанной республики говорили, что это не является ожидаемой гуманитарной поставкой в рамках европейского пакета помощи, для подачи теплоэнергии в дома потребителей указанный газ не предназначен.
«Молдовагаз» отгрузил в Приднестровье первые объемы газа из партии в 3 млн куб. м. Речь идет о поставках газа в рамках соглашения о займе между компанией и «Тираспольтрансгазом» на основании решения правительственной комиссии по чрезвычайным ситуациям от 27 января. По договору «Тираспольтрансгаз» должен вернуть эти 3 млн куб. м до 1 марта 2025 г.
Ситуация с газом в Приднестровье и Молдавии обострилась после прекращения с 1 января поставок российского природного ресурса через территорию Украины. Киев отказался продлить соглашение с «Газпромом» о транзите топлива по своей газотранспортной системе. 15 января глава ПМР заявил, что Россия обеспечит Приднестровье гуманитарным газом.