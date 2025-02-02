Турция и Катар отвергли идею Трампа о переселении палестинцев из Газы
Анкара выступает против инициативы президента США Дональда Трампа, который предложил переселить палестинцев из сектора Газа в другие страны. Об этом министр иностранных дел Турции Хакан Фидан заявил на совместной пресс-конференции в Дохе с катарским коллегой Мухаммедом бин Абдельрахманом Аль Тани, пишет TRT.
Фидан заявил, что Турция категорически выступает против предложения Трампа, отметив, что оно противоречит гуманитарному праву. Он также призвал другие страны выступить против этого плана. При этом Фидан допустил, что Турция может принять некоторых палестинских заключенных, освобожденных Израилем в рамках соглашения с группировкой «Хамас». Турция наряду с другими странами «внесет свою лепту в этом отношении», чтобы соглашение о прекращении огня могло оставаться в силе, сказал он.
Глава МИД Катара также заявил на пресс-конференция, что его страна «решительно выступает» против предложения американского президента. «Эта [позиция] была выражена вчера на встрече в Каире <...>. Для нас очевидно, что это невозможно», – цитата по ТАСС.
Арабские страны отвергли предложение Трампа переселить палестинцев в Египет и Иорданию, писал CBS News со ссылкой на совместное заявление стран. Египет, Иордания, Саудовская Аравия, ОАЭ, Катар, Палестинская администрация и Лига арабских государств отвергли в документе «любые планы по переселению палестинцев со своих территорий в Газе и на оккупированном Западном берегу».
25 января Трамп заявил, что Иордания, Египет и другие арабские страны должны увеличить число палестинских беженцев, которых они принимают из сектора Газа. По его словам, речь может идти о переселении 1,5 млн человек. Американский лидер заявил, как писало AP, что «похвалил» Иорданию, которая уже приняла у себя в стране палестинцев. Позднее власти этой страны заявили, что не поддерживают идею принудительного переселения людей из Газы.