Турция и Катар отвергли идею Трампа о переселении палестинцев из Газы

Фидан заявил, что Турция категорически выступает против предложения Трампа, отметив, что оно противоречит гуманитарному праву. Он также призвал другие страны выступить против этого плана. При этом Фидан допустил, что Турция может принять некоторых палестинских заключенных, освобожденных Израилем в рамках соглашения с группировкой «Хамас». Турция наряду с другими странами «внесет свою лепту в этом отношении», чтобы соглашение о прекращении огня могло оставаться в силе, сказал он.