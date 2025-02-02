WSJ: решение Байдена смягчить приговоры преступникам разозлило минюст США
Бывший президент США Джо Байден за несколько недель до ухода с поста решил смягчить приговоры тысячам людей, которые были осуждены за связанные с наркотиками преступления, и этот шаг разозлил и вызвал смятение среди сотрудников американского минюста. Об этом со ссылкой на источники сообщила газета The Wall Street Journal (WSJ).
Байден в январе перед уходом с поста президента смягчил приговоры почти 2500 человек, осужденных за ненасильственные преступления, сообщал Белый дом. В декабре 2024 г. бывший глава государства также помиловал 39 человек и смягчил приговоры для порядка 1500 заключенных, отбывающих длительные тюремные сроки.
Экс-президент и его советники хотели исправить «несправедливость» и «войти в историю», сократив сроки тюремного заключения за наркотические преступления, но стремление достичь этой цели привело к «бессистемному процессу в Белом доме, который вызвал гнев и смятение в министерстве юстиции», пишет газета.
Чиновники ведомства считают, что решение Байдена затронуло многих преступников с насильственным прошлым, которые, рассказали собеседники WSJ, не заслуживали этого милосердия. По данным газеты, минюст рекомендовал смягчить приговоры только 258 заключенным, но в итоге в список Байдена вошли «лица с насильственным прошлым, которые в противном случае не соответствовали бы стандартам министерства для рекомендации на получение помилования».
Некоторые люди, как отмечается, обвинялись в тяжких преступлениях, не связанных с распространением или хранением наркотиков, в том числе сексуальном насилии и сговоре с целью совершения убийства. В частности, с 22 лет заключения до 12,5 года был снижен срок заключения жителю Буффало, осужденному за сговор с целью продажи фентанила, героина и кокаина и другие преступления.
Адвокат по вопросам помилования министерства юстиции Элизабет Ойер заявила, что сотни людей из списка Байдена заслуживают смягчения наказания, но остальные – нет. По ее словам, Белый дом включил людей, которых ведомство «специально отвергло», не добавив при этом осужденных, рекомендованных министерством.