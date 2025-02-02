WSJ: решение Байдена смягчить приговоры преступникам разозлило минюст США

Некоторые люди, как отмечается, обвинялись в тяжких преступлениях, не связанных с распространением или хранением наркотиков, в том числе сексуальном насилии и сговоре с целью совершения убийства. В частности, с 22 лет заключения до 12,5 года был снижен срок заключения жителю Буффало, осужденному за сговор с целью продажи фентанила, героина и кокаина и другие преступления.