Газета
Телеграм
Подкаст
/ Политика

WSJ: решение Байдена смягчить приговоры преступникам разозлило минюст США

Ведомости

Бывший президент США Джо Байден за несколько недель до ухода с поста решил смягчить приговоры тысячам людей, которые были осуждены за связанные с наркотиками преступления, и этот шаг разозлил и вызвал смятение среди сотрудников американского минюста. Об этом со ссылкой на источники сообщила газета The Wall Street Journal (WSJ).

Байден в январе перед уходом с поста президента смягчил приговоры почти 2500 человек, осужденных за ненасильственные преступления, сообщал Белый дом. В декабре 2024 г. бывший глава государства также помиловал 39 человек и смягчил приговоры для порядка 1500 заключенных, отбывающих длительные тюремные сроки.

Экс-президент и его советники хотели исправить «несправедливость» и «войти в историю», сократив сроки тюремного заключения за наркотические преступления, но стремление достичь этой цели привело к «бессистемному процессу в Белом доме, который вызвал гнев и смятение в министерстве юстиции», пишет газета.

Чиновники ведомства считают, что решение Байдена затронуло многих преступников с насильственным прошлым, которые, рассказали собеседники WSJ, не заслуживали этого милосердия. По данным газеты, минюст рекомендовал смягчить приговоры только 258 заключенным, но в итоге в список Байдена вошли «лица с насильственным прошлым, которые в противном случае не соответствовали бы стандартам министерства для рекомендации на получение помилования».

Некоторые люди, как отмечается, обвинялись в тяжких преступлениях, не связанных с распространением или хранением наркотиков, в том числе сексуальном насилии и сговоре с целью совершения убийства. В частности, с 22 лет заключения до 12,5 года был снижен срок заключения жителю Буффало, осужденному за сговор с целью продажи фентанила, героина и кокаина и другие преступления.

Адвокат по вопросам помилования министерства юстиции Элизабет Ойер заявила, что сотни людей из списка Байдена заслуживают смягчения наказания, но остальные – нет. По ее словам, Белый дом включил людей, которых ведомство «специально отвергло», не добавив при этом осужденных, рекомендованных министерством.

Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных