Делегация группировки «Хамас» посетит Москву
На следующей неделе ожидается визит в Москву делегации палестинской группировки «Хамас» во главе с заместителем главы политбюро движения Мусой Абу Марзуком. Он будет в России 3 февраля, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник в делегации.
«В понедельник», – сказали агентству.
В делегации добавили, что в Москве у них запланированы переговоры в МИД России.
В конце января российский МИД сообщал, что заместитель главы ведомства Михаил Богданов провел телефонный разговор с зампредседателя политбюро «Хамаса» Марзуком, обсудив судьбу заложников с российским гражданством в Газе. Речь шла об освобождении россиянина Александра Труфанова и уроженца Донбасса Максима Харкина. О том, что Израиль и Россия проводят совместную работу над освобождением Харкина и еще двух заложников без российского гражданства, удерживаемых «Хамасом», стало известно 23 января. Израильский посол в Москве Симона Гальперин сообщила также, что власти Израиля считают живым российского и израильского гражданина Труфанова.
Посол РФ в Израиле Анатолий Викторов 21 января сообщил, что «Хамас» может освободить Труфанова в течение трех-четырех недель.