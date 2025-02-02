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Москалькова обратилась в ООН в связи с ударом ВСУ по интернату в Судже

Ведомости

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова обратилась к верховному комиссару ООН по правам человека и в несколько европейских организаций с требованием осудить удар со стороны ВСУ по интернату в Судже. Соответствующее сообщение она опубликовала в своем Telegram-канале.

«Уверена, что виновные в этом злодеянии, цинично поправшем все конвенции и договоры, понесут неотвратимое и суровое наказание», – написала Москалькова.

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело о теракте после ракетного удара по интернату в Судже, который, как сообщало Минобороны РФ, 1 февраля намеренно нанесли украинские военные.

Пуск ракет был осуществлен с территории Сумской области Украины, его зафиксировали российские средства ПВО, сообщало Минобороны РФ. Врио главы Курской области Александр Хинштейн назвал удар по интернату «преступлением, у которого нет прощения и нет сроков давности».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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