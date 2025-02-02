Москалькова обратилась в ООН в связи с ударом ВСУ по интернату в Судже

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова обратилась к верховному комиссару ООН по правам человека и в несколько европейских организаций с требованием осудить удар со стороны ВСУ по интернату в Судже. Соответствующее сообщение она опубликовала в своем Telegram-канале.