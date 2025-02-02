Москалькова обратилась в ООН в связи с ударом ВСУ по интернату в Судже
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова обратилась к верховному комиссару ООН по правам человека и в несколько европейских организаций с требованием осудить удар со стороны ВСУ по интернату в Судже. Соответствующее сообщение она опубликовала в своем Telegram-канале.
«Уверена, что виновные в этом злодеянии, цинично поправшем все конвенции и договоры, понесут неотвратимое и суровое наказание», – написала Москалькова.
Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело о теракте после ракетного удара по интернату в Судже, который, как сообщало Минобороны РФ, 1 февраля намеренно нанесли украинские военные.
Пуск ракет был осуществлен с территории Сумской области Украины, его зафиксировали российские средства ПВО, сообщало Минобороны РФ. Врио главы Курской области Александр Хинштейн назвал удар по интернату «преступлением, у которого нет прощения и нет сроков давности».