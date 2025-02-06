Минфин США усомнился в возможности создания странами БРИКС альтернативы доллару
Страны БРИКС не смогут создать альтернативу американскому доллару и сделать новую резервную валюту. Об этом сообщил министр финансов США Скотт Бессент в интервью телеканалу Fox Business.
По его словам, он занимается валютными рынками 30-35 лет и уверен, что альтернативы доллару быть не может. Как отмечает Бессент, другие страны «могут говорить об этом», но в реальности «на горизонте нет другой» валюты.
31 января пресс-секретарь Дмитрий Песков заявил, что страны БРИКС не планируют создавать общую валюту. Обсуждалось создание новых инвестиционных платформ, с помощью которых можно будет осуществлять инвестиции в третьи страны, пояснял пресс-секретарь.
В конце января Трамп заявил, что не рассматривает даже саму идею того, что США будут безучастно наблюдать за созданием новой валюты.