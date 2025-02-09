Газета
Телеграм
Подкаст
/ Политика

Эстония, Латвия и Литва присоединились к европейской системе электросетей

Ведомости

Эстония, Латвия и Литва официально отключились от российской энергосистемы, впервые за почти 20 лет страны Балтии полностью синхронизированы с европейской континентальной сетью, сообщает Telegram-канал Европейской комиссии (ЕК).

«После подготовки к интеграции в энергетический рынок ЕС в течение почти двух десятилетий страны теперь полностью синхронизированы с европейской континентальной сетью», – говорится в сообщении.

В ЕК добавили, что отключение от российской энергосистемы стало для ЕС «историческим скачком к энергетической независимости». Три страны Балтии, как отмечается, теперь в полной мере смогут воспользоваться преимуществами единой европейской энергосистемы.

8 февраля энергосистемы Латвии, Литвы и Эстонии отключились от российской единой электроэнергетической системы (ОЭС/ЕЭС). Эстонская энергетическая компания Elering сообщила, что процесс синхронизации с континентальной Европой планируется завершить на следующий день. В период изолированной работы спрос на электроэнергию в трех странах удовлетворяется за счет местных электростанций и линий электропередачи с Польшей, Швецией и Финляндией.

О присоединении стран Балтии к европейской системе электросетей сообщил 9 февраля латвийский президент Эдгар Ринкевич. «Мы сделали это! Латвия, Эстония и Литва теперь часть европейской системы электросетей. Это еще один важный шаг для повышения нашей независимости», – написал он в X.

Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных