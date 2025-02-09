Эстония, Латвия и Литва присоединились к европейской системе электросетей
Эстония, Латвия и Литва официально отключились от российской энергосистемы, впервые за почти 20 лет страны Балтии полностью синхронизированы с европейской континентальной сетью, сообщает Telegram-канал Европейской комиссии (ЕК).
«После подготовки к интеграции в энергетический рынок ЕС в течение почти двух десятилетий страны теперь полностью синхронизированы с европейской континентальной сетью», – говорится в сообщении.
В ЕК добавили, что отключение от российской энергосистемы стало для ЕС «историческим скачком к энергетической независимости». Три страны Балтии, как отмечается, теперь в полной мере смогут воспользоваться преимуществами единой европейской энергосистемы.
8 февраля энергосистемы Латвии, Литвы и Эстонии отключились от российской единой электроэнергетической системы (ОЭС/ЕЭС). Эстонская энергетическая компания Elering сообщила, что процесс синхронизации с континентальной Европой планируется завершить на следующий день. В период изолированной работы спрос на электроэнергию в трех странах удовлетворяется за счет местных электростанций и линий электропередачи с Польшей, Швецией и Финляндией.
О присоединении стран Балтии к европейской системе электросетей сообщил 9 февраля латвийский президент Эдгар Ринкевич. «Мы сделали это! Латвия, Эстония и Литва теперь часть европейской системы электросетей. Это еще один важный шаг для повышения нашей независимости», – написал он в X.