Страны Балтии отключились от российской энергосистемы

Страны Балтии отключились от российской энергосистемыСтанции в Калининградской области перешли в автономный режим работы, сообщили власти
Энергосистемы Латвии, Литвы и Эстонии отключились от российской единой электроэнергетической системы (ОЭС/ЕЭС), процесс синхронизации с континентальной Европой планируется завершить 9 февраля, сообщила эстонская энергетическая компания Elering.
«Электросистемы стран Балтии были успешно отключены от контролируемой Россией системы ОЭС/ЕЭС и теперь работают независимо в островном режиме. Операторы систем передачи электроэнергии Эстонии, Латвии и Литвы Elering, Augstsprieguma tīkls (AST) и Litgrid в настоящее время проводят изолированное испытание перед синхронизацией с сетью континентальной Европы», – говорится в сообщении.
Энергосистемы стран Балтии успешно отключились от российской системы утром 8 февраля, это не оказало влияния на потребителей, системы «стабильны и безопасны», говорится в сообщении. В компании добавили, что в период изолированной работы до синхронизации энергосистем стран с континентально-европейской зоной спрос на электроэнергию удовлетворяется за счет местных электростанций и линий электропередачи с Польшей, Швецией и Финляндией. Эстония, Латвия и Литва присоединятся к крупнейшей в мире сети, которая обслуживает более 400 млн потребителей в 26 странах, отмечает Elering.
В связи с выходом стран Балтии из энергетического кольца БРЭЛЛ (Белоруссия – Россия – Литва – Латвия – Эстония) на 8 февраля был намечен перевод энергетического комплекса Калининградской области на автономный режим работы, сообщало правительство региона. Губернатор Алексей Беспрозванных сообщил в своем Telegram-канале, что энергетическая система в этот день была переведена в автономный режим. По его словам, сейчас нагрузку всех потребителей обеспечивают три станции – Калининградская ТЭЦ-2, Прегольская ТЭС и Талаховская ТЭС, которые дают необходимый резерв мощности для бесперебойного энергоснабжения.
В Elering ранее уточнили, что синхронизацию поддержал Европейский союз, выделив около 1,2 млрд евро. Эта сумма покрывает до 75% затрат проекта.
В июле 2024 г. операторы балтийских систем передачи электроэнергии Litgrid (Литва), AST (Латвия) и Elering (Эстония) уведомили Россию и Белоруссию о выходе из энергосистемы БРЭЛЛ (Белоруссия, Россия, Эстония, Латвия, Литва). В феврале истек срок действия соглашения в рамках БРЭЛЛ.