Страны Балтии отключились от российской энергосистемы

Энергосистемы стран Балтии успешно отключились от российской системы утром 8 февраля, это не оказало влияния на потребителей, системы «стабильны и безопасны», говорится в сообщении. В компании добавили, что в период изолированной работы до синхронизации энергосистем стран с континентально-европейской зоной спрос на электроэнергию удовлетворяется за счет местных электростанций и линий электропередачи с Польшей, Швецией и Финляндией. Эстония, Латвия и Литва присоединятся к крупнейшей в мире сети, которая обслуживает более 400 млн потребителей в 26 странах, отмечает Elering.