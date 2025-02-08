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Страны Балтии отключились от российской энергосистемы

Станции в Калининградской области перешли в автономный режим работы, сообщили власти
Ведомости

Энергосистемы Латвии, Литвы и Эстонии отключились от российской единой электроэнергетической системы (ОЭС/ЕЭС), процесс синхронизации с континентальной Европой планируется завершить 9 февраля, сообщила эстонская энергетическая компания Elering.

«Электросистемы стран Балтии были успешно отключены от контролируемой Россией системы ОЭС/ЕЭС и теперь работают независимо в островном режиме. Операторы систем передачи электроэнергии Эстонии, Латвии и Литвы Elering, Augstsprieguma tīkls (AST) и Litgrid в настоящее время проводят изолированное испытание перед синхронизацией с сетью континентальной Европы», – говорится в сообщении.

Энергосистемы стран Балтии успешно отключились от российской системы утром 8 февраля, это не оказало влияния на потребителей, системы «стабильны и безопасны», говорится в сообщении. В компании добавили, что в период изолированной работы до синхронизации энергосистем стран с континентально-европейской зоной спрос на электроэнергию удовлетворяется за счет местных электростанций и линий электропередачи с Польшей, Швецией и Финляндией. Эстония, Латвия и Литва присоединятся к крупнейшей в мире сети, которая обслуживает более 400 млн потребителей в 26 странах, отмечает Elering.

В связи с выходом стран Балтии из энергетического кольца БРЭЛЛ (Белоруссия – Россия – Литва – Латвия – Эстония) на 8 февраля был намечен перевод энергетического комплекса Калининградской области на автономный режим работы, сообщало правительство региона. Губернатор Алексей Беспрозванных сообщил в своем Telegram-канале, что энергетическая система в этот день была переведена в автономный режим. По его словам, сейчас нагрузку всех потребителей обеспечивают три станции – Калининградская ТЭЦ-2, Прегольская ТЭС и Талаховская ТЭС, которые дают необходимый резерв мощности для бесперебойного энергоснабжения.

В Elering ранее уточнили, что синхронизацию поддержал Европейский союз, выделив около 1,2 млрд евро. Эта сумма покрывает до 75% затрат проекта.

В июле 2024 г. операторы балтийских систем передачи электроэнергии Litgrid (Литва), AST (Латвия) и Elering (Эстония) уведомили Россию и Белоруссию о выходе из энергосистемы БРЭЛЛ (Белоруссия, Россия, Эстония, Латвия, Литва). В феврале истек срок действия соглашения в рамках БРЭЛЛ.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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