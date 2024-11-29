Страны Балтии отключатся от российской электроэнергетической сети с 8 февраля
Латвия, Литва и Эстония намерены отключиться от российской электроэнергетической сети и присоединиться к европейской 8 февраля 2025 г., сообщила эстонская энергетическая компания Elering. Согласно заявлению, страны Балтии продолжат реализовывать меры, необходимые для синхронизации, до конца 2024 г.
«В настоящее время Эстония, Латвия и Литва работают в системе IPS/UPS, где частота электроэнергии централизованно контролируется Россией», – говорится в сообщении Elering. Компания утверждает, что синхронизация с энергосистемой континентальной Европы позволит независимо и стабильно управлять частотой в системе.
В Elering уточнили, что синхронизацию поддержал Европейский союз, выделив около 1,2 млрд евро. Эта сумма покрывает до 75% затрат проекта, говорится в сообщении.
В июле операторы балтийских систем передачи электроэнергии Litgrid (Литва), AST (Латвия) и Elering (Эстония) уведомили Россию и Белоруссию о выходе из энергосистемы БРЭЛЛ (Белоруссия, Россия, Эстония, Латвия, Литва), писал «Интерфакс» со ссылкой на сообщение Litgrid. В феврале истекает срок действия соглашения в рамках БРЭЛЛ.