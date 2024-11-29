Страны Балтии отключатся от российской электроэнергетической сети с 8 февраля

«В настоящее время Эстония, Латвия и Литва работают в системе IPS/UPS, где частота электроэнергии централизованно контролируется Россией», – говорится в сообщении Elering. Компания утверждает, что синхронизация с энергосистемой континентальной Европы позволит независимо и стабильно управлять частотой в системе.