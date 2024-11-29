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Страны Балтии отключатся от российской электроэнергетической сети с 8 февраля

Ведомости

Латвия, Литва и Эстония намерены отключиться от российской электроэнергетической сети и присоединиться к европейской 8 февраля 2025 г., сообщила эстонская энергетическая компания Elering. Согласно заявлению, страны Балтии продолжат реализовывать меры, необходимые для синхронизации, до конца 2024 г.

«В настоящее время Эстония, Латвия и Литва работают в системе IPS/UPS, где частота электроэнергии централизованно контролируется Россией», – говорится в сообщении Elering. Компания утверждает, что синхронизация с энергосистемой континентальной Европы позволит независимо и стабильно управлять частотой в системе.

В Elering уточнили, что синхронизацию поддержал Европейский союз, выделив около 1,2 млрд евро. Эта сумма покрывает до 75% затрат проекта, говорится в сообщении.

В июле операторы балтийских систем передачи электроэнергии Litgrid (Литва), AST (Латвия) и Elering (Эстония) уведомили Россию и Белоруссию о выходе из энергосистемы БРЭЛЛ (Белоруссия, Россия, Эстония, Латвия, Литва), писал «Интерфакс» со ссылкой на сообщение Litgrid. В феврале истекает срок действия соглашения в рамках БРЭЛЛ.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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