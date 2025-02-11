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Сийярто заявил об отсутствии прогресса в вопросе транзита газа через Украину

Ведомости

Венгрия не наблюдает никакого прогресса в вопросе возобновления поставок газа через территорию Украины, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто в интервью «РИА Новости», отрывок которого опубликован в Telegram-канале агентства.

По его словам, никаких атак на турецкую инфраструктуру пока не было и через Украину непрерывно идут поставки нефти, но прогресса по поводу транзита газа не наблюдается.

 «Но еще есть время», – сказал Сийярто.

27 января Reuters со ссылкой на соответствующее заявление писало, что Еврокомиссия продолжит переговоры с Украиной о поставках природного газа в Европу, к этим переговорам будут привлечены Венгрия и Словакия. В этот же день министры иностранных дел Евросоюза (ЕС) согласовали продление санкций против России еще на полгода. Венгрия отказалась от возражений против продления санкций, получив все необходимые гарантии энергобезопасности со стороны ЕС.

31 января премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что если Киев не возобновит транзит российского газа, Будапешт наложит вето на санкции ЕС против России.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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