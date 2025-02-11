Сийярто заявил об отсутствии прогресса в вопросе транзита газа через Украину
Венгрия не наблюдает никакого прогресса в вопросе возобновления поставок газа через территорию Украины, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто в интервью «РИА Новости», отрывок которого опубликован в Telegram-канале агентства.
По его словам, никаких атак на турецкую инфраструктуру пока не было и через Украину непрерывно идут поставки нефти, но прогресса по поводу транзита газа не наблюдается.
«Но еще есть время», – сказал Сийярто.
27 января Reuters со ссылкой на соответствующее заявление писало, что Еврокомиссия продолжит переговоры с Украиной о поставках природного газа в Европу, к этим переговорам будут привлечены Венгрия и Словакия. В этот же день министры иностранных дел Евросоюза (ЕС) согласовали продление санкций против России еще на полгода. Венгрия отказалась от возражений против продления санкций, получив все необходимые гарантии энергобезопасности со стороны ЕС.
31 января премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что если Киев не возобновит транзит российского газа, Будапешт наложит вето на санкции ЕС против России.