Сийярто заявил об отсутствии прогресса в вопросе транзита газа через Украину

27 января Reuters со ссылкой на соответствующее заявление писало, что Еврокомиссия продолжит переговоры с Украиной о поставках природного газа в Европу, к этим переговорам будут привлечены Венгрия и Словакия. В этот же день министры иностранных дел Евросоюза (ЕС) согласовали продление санкций против России еще на полгода. Венгрия отказалась от возражений против продления санкций, получив все необходимые гарантии энергобезопасности со стороны ЕС.