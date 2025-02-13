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WSJ: Израиль может нанести удары по иранским ядерным объектам в 2025 году

Ведомости

В последние недели президентского срока бывшего американского лидера Джо Байдена разведка США выяснила, что Израиль рассматривает возможность нанести значительные удары по ядерным объектам Ирана в 2025 г. Об этом сообщила The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

По словам собеседников издания, для ударов по иранским ядерным объектам Израилю потребуется вооруженная поддержка США. Израиль будет настаивать на поддержке ударов администрацией президента США Дональда Трампа из опасений, что вскоре возможности остановить Иран в разработке ядерного оружия не будет. Сейчас Израиль хочет воспользоваться ослабленностью Исламской Республики.

4 февраля Трамп подписал исполнительный указ, восстанавливающий режим максимального давления на Иран. Такая политика действовала и при его первом президентском сроке. На следующий день президент США заявил о желании заключить с Ираном «верифицированное ядерное мирное соглашение», которое позволит стране «мирно расти и процветать». Он указал, что хочет, чтобы Иран «был великой и успешной страной, но такой, которая не может иметь ядерное оружие».

Reuters со ссылкой на высокопоставленного иранского чиновника сообщило о готовности Ирана дать администрации Трампа шанс разрешить конфликты между сторонами дипломатическим путем.

12 декабря 2024 г. премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обратился к иранскому народу с призывом о мире и «свободном Иране». Он отметил, что нынешние власти Исламской Республики боятся иранский народ, и добавил, что «настанет день, когда Иран будет свободен».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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