WSJ: Израиль может нанести удары по иранским ядерным объектам в 2025 году

4 февраля Трамп подписал исполнительный указ, восстанавливающий режим максимального давления на Иран. Такая политика действовала и при его первом президентском сроке. На следующий день президент США заявил о желании заключить с Ираном «верифицированное ядерное мирное соглашение», которое позволит стране «мирно расти и процветать». Он указал, что хочет, чтобы Иран «был великой и успешной страной, но такой, которая не может иметь ядерное оружие».