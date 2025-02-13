WSJ: Израиль может нанести удары по иранским ядерным объектам в 2025 году
В последние недели президентского срока бывшего американского лидера Джо Байдена разведка США выяснила, что Израиль рассматривает возможность нанести значительные удары по ядерным объектам Ирана в 2025 г. Об этом сообщила The Wall Street Journal со ссылкой на источники.
По словам собеседников издания, для ударов по иранским ядерным объектам Израилю потребуется вооруженная поддержка США. Израиль будет настаивать на поддержке ударов администрацией президента США Дональда Трампа из опасений, что вскоре возможности остановить Иран в разработке ядерного оружия не будет. Сейчас Израиль хочет воспользоваться ослабленностью Исламской Республики.
4 февраля Трамп подписал исполнительный указ, восстанавливающий режим максимального давления на Иран. Такая политика действовала и при его первом президентском сроке. На следующий день президент США заявил о желании заключить с Ираном «верифицированное ядерное мирное соглашение», которое позволит стране «мирно расти и процветать». Он указал, что хочет, чтобы Иран «был великой и успешной страной, но такой, которая не может иметь ядерное оружие».
Reuters со ссылкой на высокопоставленного иранского чиновника сообщило о готовности Ирана дать администрации Трампа шанс разрешить конфликты между сторонами дипломатическим путем.
12 декабря 2024 г. премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обратился к иранскому народу с призывом о мире и «свободном Иране». Он отметил, что нынешние власти Исламской Республики боятся иранский народ, и добавил, что «настанет день, когда Иран будет свободен».