Рубио: РФ и США восстановят штат посольств в Москве и Вашингтоне
В ходе переговоров по урегулированию российско-украинского конфликта РФ и США договорились о восстановлении штата посольств в Москве и Вашингтоне, заявил государственный секретарь США Марко Рубио, его слова передает Associated Press (AP).
Рубио заявил, что за последние несколько лет сократились возможности дипломатических представительств России и США. Он рассказал, что для продолжения контактов двух стран понадобятся «энергичные дипломатические представительства», которые будут способны «нормально функционировать».
Госсекретарь США также рассказал, что РФ и США планируют создание группы высокого уровня для мирных переговоров по Украине и содействия экономическому сотрудничеству.
Телеканал Fox News сообщил в социальной сети X, что в ходе переговоров по урегулированию ситуации на Украине РФ и США предложили трехступенчатый мирный план, который предусматривает прекращение огня, президентские выборы на Украине и подписание окончательного соглашения.
Переговоры делегаций России и США в Эр-Рияде прошли 18 февраля, они продлились около 4,5 часа. На встрече, кроме Лаврова, также были помощник президента РФ Юрий Ушаков и гендиректор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев. От американской стороны выступили госсекретарь Марко Рубио, советник президента США по нацбезопасности Майк Уолтц и спецпосланник главы государства на Ближнем Востоке Стив Уиткофф.
В интервью «Первому каналу» Ушаков отмечал, что на переговорах предстоит обсудить восстановление отношений с США и возможное начало переговорного процесса по урегулированию российско-украинского конфликта.