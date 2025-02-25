Всемирный банк: Украине потребуется $524 млрд на восстановление
Украине потребуется $524 млрд на восстановление в течение следующих 10 лет, следует из совместного отчета Всемирного банка, правительства Украины, Еврокомиссии (ЕК) и ООН. Данные представлены по состоянию на 31 декабря 2024 г.
«Общая стоимость реконструкции и восстановления в Украине составляет $524 млрд (506 млрд евро) в течение следующего десятилетия, что примерно в 2,8 раза превышает предполагаемый номинальный ВВП Украины на 2024 г.», – говорится в материале.
Наиболее пострадавшими секторами в отчете названы жилье, транспорт, энергетика, торговля и промышленность, а также образование. По всей стране было разрушено или повреждено 13% общего жилищного фонда, что затронуло более 2,5 млн домохозяйств. Кроме того, число поврежденных или разрушенных активов в энергетическом секторе увеличилось на 70% относительно отчета прошлого года.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя сумму на восстановление в $524 млрд, заявила, что это «столько же, сколько уже должны» западным странам. «Перекредитовывают наворованное?», – задалась вопросом представитель МИД.
Годом ранее, в феврале 2024 г., Всемирный банк подсчитал, что на восстановление всей Украины понадобится около $486 млрд в течение последующих 10 лет. Самые высокие оценочные потребности в восстановлении и реконструкции связаны с жильем, транспортом, торговлей и промышленностью, сельским хозяйством, энергетикой, социальной защитой и зарплатами. Наибольший ущерб сосредоточен в Донецкой, Харьковской, Луганской, Запорожской, Херсонской и Киевской областях.
Западные страны сейчас обсуждают возможность использования средств от замороженных российских активов для восстановления Украины. 22 февраля Reuters со ссылкой на источники писал, что Россия якобы может предоставить $300 млрд своих замороженных активов на восстановление Украины с условием, что часть этих средств пойдет территориям, вошедшим в состав РФ осенью 2022 г., – ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областям. Российские власти не комментировали эту информацию.
17 января Financial Times (FT) со ссылкой на европейского чиновника писала, что Москва может получить свои замороженные активы сразу после снятия санкций. При снятии санкций средства окажутся в России «на следующий день», заявил собеседник газеты. По его словам, у финансовых посредников не будет никаких правовых оснований их удерживать.