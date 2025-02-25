Всемирный банк: Украине потребуется $524 млрд на восстановление

Западные страны сейчас обсуждают возможность использования средств от замороженных российских активов для восстановления Украины. 22 февраля Reuters со ссылкой на источники писал, что Россия якобы может предоставить $300 млрд своих замороженных активов на восстановление Украины с условием, что часть этих средств пойдет территориям, вошедшим в состав РФ осенью 2022 г., – ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областям. Российские власти не комментировали эту информацию.