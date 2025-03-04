Литва сократила квоты на транзит грузов в Калининградскую область на 20 000 тонн

За последние три года Вильнюс неоднократно сокращал квоту для транзита грузов. В феврале 2023 г. через территорию соседней республики можно было провезти 2,89 млн т, что на 7% меньше показателей 2022 г. 9 февраля прошлого года на тот момент губернатор Калининградской области Антон Алиханов сообщил, что Литва снизила квоты на железнодорожный транзит грузов в российский эксклав из других регионов России через свою территорию на 20%.