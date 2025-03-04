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Литва сократила квоты на транзит грузов в Калининградскую область на 20 000 тонн

Ведомости

Власти Литвы вновь сократили количество квот на железнодорожный транзит грузов по своей территории в Калининградскую область, сообщил зампредседателя правительства Калининградской области – министр развития инфраструктуры Александр Рольбинов.

«[По сравнению с прошлым годом] квоты сократились примерно на 20 000 т груза и нам соответственно надо переложить его дополнительным образом на морские перевозки», – сказал он (цитата по РБК).

Рольбинов добавил, что паромные перевозки совершают до 30 судов, среди которых танкеры, сухогрузы, контейнеровозы и четыре железнодорожных парома. 

В 2022 г. Литва ввела ограничения на сухопутный транзит в российскую Калининградскую область и ввела квоты для перевозки товаров и пассажиров по железной дороге. В июле того же года РЖД сообщили о договоренностях с властями республики увеличить число пассажиров в поездах, следующих в Калининград транзитом через Литву, до 300.

За последние три года Вильнюс неоднократно сокращал квоту для транзита грузов. В феврале 2023 г. через территорию соседней республики можно было провезти 2,89 млн т, что на 7% меньше показателей 2022 г. 9 февраля прошлого года на тот момент губернатор Калининградской области Антон Алиханов сообщил, что Литва снизила квоты на железнодорожный транзит грузов в российский эксклав из других регионов России через свою территорию на 20%.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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