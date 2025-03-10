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Путин назначил Игоря Чайку замглавы Россотрудничества

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Президент РФ Владимир Путин назначил предпринимателя Игоря Чайку заместителем руководителя Федерального агентства по делам Содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество), следует из соответствующего указа.

Указ президента вступает в силу со дня подписания, говорится в документе.

Игорь Чайка родился в Иркутске в 1988 г., является младшим сыном бывшего генерального прокурора РФ Юрия Чайки. С 2013 по 2015 г. он также был советником губернатора Московской области на общественных началах. Чайка является владельцем крупнейшего российского регионального оператора «Хартия» по обращению с твердыми коммунальными отходами. Осенью 2022 г. он передал бизнес в доверительное управление на фоне включения в санкционный список США.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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