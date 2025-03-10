Путин назначил Игоря Чайку замглавы Россотрудничества

Игорь Чайка родился в Иркутске в 1988 г., является младшим сыном бывшего генерального прокурора РФ Юрия Чайки. С 2013 по 2015 г. он также был советником губернатора Московской области на общественных началах. Чайка является владельцем крупнейшего российского регионального оператора «Хартия» по обращению с твердыми коммунальными отходами. Осенью 2022 г. он передал бизнес в доверительное управление на фоне включения в санкционный список США.