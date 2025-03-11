Песков: Россия выступает за стабилизацию в Сирии ради безопасности региона

По его словам, сейчас Сирия «слишком взрывоопасный регион», что может сказаться и на других странах. Именно поэтому Россия хочет видеть Сирию «процветающей», «предсказуемой» и «дружелюбной», пояснил Песков. Кроме того, Песков согласился с тем, что возможны контакты с другими странами по решению проблем в Сирии.