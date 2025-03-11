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Песков: Россия выступает за стабилизацию в Сирии ради безопасности региона

Ведомости

Россия выступает за стабилизацию Сирии из-за необходимости поддерживать безопасность всего региона. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, сейчас Сирия «слишком взрывоопасный регион», что может сказаться и на других странах. Именно поэтому Россия хочет видеть Сирию «процветающей», «предсказуемой» и «дружелюбной», пояснил Песков. Кроме того, Песков согласился с тем, что возможны контакты с другими странами по решению проблем в Сирии.

6 марта начались вооруженные стычки в районах проживания этнического меньшинства алавитов, представителем которых являлся экс-лидер страны Башар Асад.

Власть в Сирии сменилась в декабре 2024 г. Тогда вооруженная сирийская оппозиция объявила о захвате Дамаска и падении прежнего правительства. Асад получил политическое убежище в Москве.

В конце января российская делегация провела первые после смены власти в Сирии переговоры в Дамаске с исполняющим обязанности президента Сирии Ахмедом аш-Шараа.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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