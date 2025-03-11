Песков: Россия выступает за стабилизацию в Сирии ради безопасности региона
Россия выступает за стабилизацию Сирии из-за необходимости поддерживать безопасность всего региона. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
По его словам, сейчас Сирия «слишком взрывоопасный регион», что может сказаться и на других странах. Именно поэтому Россия хочет видеть Сирию «процветающей», «предсказуемой» и «дружелюбной», пояснил Песков. Кроме того, Песков согласился с тем, что возможны контакты с другими странами по решению проблем в Сирии.
6 марта начались вооруженные стычки в районах проживания этнического меньшинства алавитов, представителем которых являлся экс-лидер страны Башар Асад.
Власть в Сирии сменилась в декабре 2024 г. Тогда вооруженная сирийская оппозиция объявила о захвате Дамаска и падении прежнего правительства. Асад получил политическое убежище в Москве.
В конце января российская делегация провела первые после смены власти в Сирии переговоры в Дамаске с исполняющим обязанности президента Сирии Ахмедом аш-Шараа.