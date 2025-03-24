FT: смягчение финансового регулирования в Евросоюзе грозит экономическим крахом

Он призвал не забывать уроки последнего крупного краха банковского сектора, который произошел в 2008 г. и привел к повсеместной санации европейских банков. Лабурекс выразил готовность обсуждать упрощение регулирования, но указал, что не готов снизить планку в отношении защиты финансовой стабильности. Вице-председатель наблюдательного совета ЕЦБ Фрэнк Элдерсон отметил, что после кризиса 2008 г. правительства стран ЕС потратили свыше 4 трлн евро на поддержку финансовой системы, а экономика Европы из-за кризиса сократилась на 4,3%.