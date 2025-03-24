FT: смягчение финансового регулирования в Евросоюзе грозит экономическим крахом
Смягчение правил финансового регулирования Евросоюза (ЕС) грозит объединению экономическим крахом и повторением банковского кризиса 2008 г. Об этом сообщает Financial Times (FT) со ссылкой на представителей европейских надзорных органов.
Собеседники газеты уточнили, что стремление властей ЕС упростить и оптимизировать финансовое регулирование беспокоит Единый совет по санации банков (SRB) и Европейский центральный банк (ЕЦБ). Ранее Еврокомиссия (ЕК) заявила о планах радикально сократить сферу действия правил раскрытия информации для бизнеса и пересмотреть нормативы достаточности капитала для кредитных и страховых организаций. На этом фоне руководство регуляторов намерено не допустить отказа от механизмов, которые предотвращают финансовый кризис.
«Если речь зайдет о дерегулировании и снижении планки финансовой защиты, мы будем не готовы к борьбе с волатильностью. Это приведет к кризисам, а значит, к снижению темпов роста», – пояснил глава SRB Доминик Лабурекс.
Он призвал не забывать уроки последнего крупного краха банковского сектора, который произошел в 2008 г. и привел к повсеместной санации европейских банков. Лабурекс выразил готовность обсуждать упрощение регулирования, но указал, что не готов снизить планку в отношении защиты финансовой стабильности. Вице-председатель наблюдательного совета ЕЦБ Фрэнк Элдерсон отметил, что после кризиса 2008 г. правительства стран ЕС потратили свыше 4 трлн евро на поддержку финансовой системы, а экономика Европы из-за кризиса сократилась на 4,3%.