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FT: смягчение финансового регулирования в Евросоюзе грозит экономическим крахом

Ведомости

Смягчение правил финансового регулирования Евросоюза (ЕС) грозит объединению экономическим крахом и повторением банковского кризиса 2008 г. Об этом сообщает Financial Times (FT) со ссылкой на представителей европейских надзорных органов.

Собеседники газеты уточнили, что стремление властей ЕС упростить и оптимизировать финансовое регулирование беспокоит Единый совет по санации банков (SRB) и Европейский центральный банк (ЕЦБ). Ранее Еврокомиссия (ЕК) заявила о планах радикально сократить сферу действия правил раскрытия информации для бизнеса и пересмотреть нормативы достаточности капитала для кредитных и страховых организаций. На этом фоне руководство регуляторов намерено не допустить отказа от механизмов, которые предотвращают финансовый кризис.

«Если речь зайдет о дерегулировании и снижении планки финансовой защиты, мы будем не готовы к борьбе с волатильностью. Это приведет к кризисам, а значит, к снижению темпов роста», – пояснил глава SRB Доминик Лабурекс.

Он призвал не забывать уроки последнего крупного краха банковского сектора, который произошел в 2008 г. и привел к повсеместной санации европейских банков. Лабурекс выразил готовность обсуждать упрощение регулирования, но указал, что не готов снизить планку в отношении защиты финансовой стабильности. Вице-председатель наблюдательного совета ЕЦБ Фрэнк Элдерсон отметил, что после кризиса 2008 г. правительства стран ЕС потратили свыше 4 трлн евро на поддержку финансовой системы, а экономика Европы из-за кризиса сократилась на 4,3%.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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