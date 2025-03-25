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Глава Минобороны США опроверг данные о военных сообщениях в чате с журналистом

Ведомости

Министр обороны США Пит Хегсет опроверг информацию о «текстовых сообщениях с военными планами» в чате, в котором состоял журналист. Об этом пишет CNN.

Хегсет ответил на вопрос журналистов о статье The Atlantic, в которой говорилось о том, что он и другие высокопоставленные чиновники администрации «отправляли подробные оперативные планы о военных ударах США по Йемену в групповую переписку в приложении для обмена сообщениями, в которую случайно попал репортер».

«Никто не отправлял сообщения с планами ведения войны, и это все, что я могу сказать по этому поводу», – заявил Хегсет прессе.

Главного редактора The Atlantic Джеффри Голдберга глава Пентагона назвал лживым и крайне дискредитировавшим себя так называемым журналистом.

24 марта Reuters писал о сообщении Белого дома, ссылающегося на статью The Atlantic, о том, что высокопоставленные чиновники администрации президента США Дональда Трампа «по ошибке раскрыли военные планы в группе обмена сообщениями, в которую входил журналист». Отмечалось, что это случилось незадолго до того, как США ударили по йеменским хуситам. Агентство указало, что случившееся было осуждено законодателями-демократами, которые заявили о нарушении национальной безопасности США и закона, «которое должно быть расследовано конгрессом».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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