Глава Минобороны США опроверг данные о военных сообщениях в чате с журналистом
Министр обороны США Пит Хегсет опроверг информацию о «текстовых сообщениях с военными планами» в чате, в котором состоял журналист. Об этом пишет CNN.
Хегсет ответил на вопрос журналистов о статье The Atlantic, в которой говорилось о том, что он и другие высокопоставленные чиновники администрации «отправляли подробные оперативные планы о военных ударах США по Йемену в групповую переписку в приложении для обмена сообщениями, в которую случайно попал репортер».
«Никто не отправлял сообщения с планами ведения войны, и это все, что я могу сказать по этому поводу», – заявил Хегсет прессе.
Главного редактора The Atlantic Джеффри Голдберга глава Пентагона назвал лживым и крайне дискредитировавшим себя так называемым журналистом.
24 марта Reuters писал о сообщении Белого дома, ссылающегося на статью The Atlantic, о том, что высокопоставленные чиновники администрации президента США Дональда Трампа «по ошибке раскрыли военные планы в группе обмена сообщениями, в которую входил журналист». Отмечалось, что это случилось незадолго до того, как США ударили по йеменским хуситам. Агентство указало, что случившееся было осуждено законодателями-демократами, которые заявили о нарушении национальной безопасности США и закона, «которое должно быть расследовано конгрессом».