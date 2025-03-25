Глава Минобороны США опроверг данные о военных сообщениях в чате с журналистом

24 марта Reuters писал о сообщении Белого дома, ссылающегося на статью The Atlantic, о том, что высокопоставленные чиновники администрации президента США Дональда Трампа «по ошибке раскрыли военные планы в группе обмена сообщениями, в которую входил журналист». Отмечалось, что это случилось незадолго до того, как США ударили по йеменским хуситам. Агентство указало, что случившееся было осуждено законодателями-демократами, которые заявили о нарушении национальной безопасности США и закона, «которое должно быть расследовано конгрессом».