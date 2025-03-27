Беспрозванных: морские субсидии помогают преодолеть ограничения Литвы

Субсидии на морские перевозки помогают снизить цену перевозки товаров через Калининградскую область, а также их стоимость. Об этом «Ведомостям» заявил губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных в кулуарах форума «Положение российских соотечественников в странах Балтийского региона», отвечая на вопрос о том, какие меры принимаются в ответ на ограничения со стороны Литвы.