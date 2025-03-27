Беспрозванных: морские субсидии помогают преодолеть ограничения Литвы
Субсидии на морские перевозки помогают снизить цену перевозки товаров через Калининградскую область, а также их стоимость. Об этом «Ведомостям» заявил губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных в кулуарах форума «Положение российских соотечественников в странах Балтийского региона», отвечая на вопрос о том, какие меры принимаются в ответ на ограничения со стороны Литвы.
В начале марта власти Литвы сократили количество квот на железнодорожный транзит грузов по своей территории в Калининградскую область. Квоты сократились примерно на 20 000 т груза, сообщал 4 марта зампредседателя правительства Калининградской области – министр развития инфраструктуры Александр Рольбинов.
«Если идет ограничение по сухопутному перемещению, мы переводим в морское. В настоящее время у нас есть специальная программа по морским субсидиям для перевозчиков», – рассказал Беспрозванных.
Губернатор напомнил, что 41 перевозчик уже прошел все необходимые конкурсы на эти субсидии. По его словам, они готовы к перевозке всех товаров, которые необходимы Калининградской области.
«В этом смысле сбоев никаких не видим, субсидии позволяют снижать стоимость перевозки и в конечном итоге стоимость самой продукции», – сказал Беспрозванных. В вопросе транспортировки субъект работает с правительством России, уточнил губернатор. Соседние страны постоянно «готовят сюрпризы» для региона, отметил он.