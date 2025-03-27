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Беспрозванных: морские субсидии помогают преодолеть ограничения Литвы

Ведомости

Субсидии на морские перевозки помогают снизить цену перевозки товаров через Калининградскую область, а также их стоимость. Об этом «Ведомостям» заявил губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных в кулуарах форума «Положение российских соотечественников в странах Балтийского региона», отвечая на вопрос о том, какие меры принимаются в ответ на ограничения со стороны Литвы.

В начале марта власти Литвы сократили количество квот на железнодорожный транзит грузов по своей территории в Калининградскую область. Квоты сократились примерно на 20 000 т груза, сообщал 4 марта зампредседателя правительства Калининградской области – министр развития инфраструктуры Александр Рольбинов.

«Если идет ограничение по сухопутному перемещению, мы переводим в морское. В настоящее время у нас есть специальная программа по морским субсидиям для перевозчиков», – рассказал Беспрозванных.

Губернатор напомнил, что 41 перевозчик уже прошел все необходимые конкурсы на эти субсидии. По его словам, они готовы к перевозке всех товаров, которые необходимы Калининградской области.

«В этом смысле сбоев никаких не видим, субсидии позволяют снижать стоимость перевозки и в конечном итоге стоимость самой продукции», – сказал Беспрозванных. В вопросе транспортировки субъект работает с правительством России, уточнил губернатор. Соседние страны постоянно «готовят сюрпризы» для региона, отметил он.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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