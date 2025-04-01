Белый дом: Трамп разочарован лидерами России и Украины
Президент США Дональд Трамп разочарован президентами и России, и Украины, но США продолжают взаимодействие с обеими сторонами и он в это глубоко вовлечен, заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт.
«Я могу сказать вам, что сказал президент прошлой ночью: он разочарован лидерами обеих сторон этого конфликта. Он хочет, чтобы этот конфликт закончился. С обеих сторон гибнут люди, и это продолжается слишком долго», – сказала Левитт во время пресс-брифинга.
Левитт отметила, что представители США продолжают взаимодействовать с Россией и Украиной.
«А президент остается глубоко вовлеченным в этот вопрос каждый день», – подчеркнула она.
30 марта Трамп заявлял журналистке телеканала NBC News Кристен Велкер, что Белый дом установит вторичные пошлины на российскую нефть в случае, если Москва и Вашингтон не смогут выработать сделку о прекращении конфликта на Украине. По его словам, он «был очень зол», когда президент России Владимир Путин заговорил о новом руководстве Украины. Велкер сообщила, что Трамп планирует провести с Путиным телефонный разговор в скором времени. NBC News сообщало при этом, что Трамп снова указал на «очень хорошие отношения» с российским лидером и что его «злоба» быстро исчезнет, если Путин «примет правильное решение».
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что Россия и США продолжают выстраивать двусторонние отношения, даже несмотря на заявление Трампа о возможном вводе вторичных санкций на российскую нефть.
31 марта Трамп резко отреагировал на отказ президента Украины Владимира Зеленского от сделки по редкоземельным ресурсам, предложенной американской стороной. Der Spiegel писал, что Трамп пообещал Зеленскому «большие, большие проблемы», если тот «попытается выйти из соглашения по ископаемым».