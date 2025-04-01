Белый дом: Трамп разочарован лидерами России и Украины

30 марта Трамп заявлял журналистке телеканала NBC News Кристен Велкер, что Белый дом установит вторичные пошлины на российскую нефть в случае, если Москва и Вашингтон не смогут выработать сделку о прекращении конфликта на Украине. По его словам, он «был очень зол», когда президент России Владимир Путин заговорил о новом руководстве Украины. Велкер сообщила, что Трамп планирует провести с Путиным телефонный разговор в скором времени. NBC News сообщало при этом, что Трамп снова указал на «очень хорошие отношения» с российским лидером и что его «злоба» быстро исчезнет, если Путин «примет правильное решение».