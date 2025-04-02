Правительство внесло в Думу поправки в закон об обороте оружия в России

Согласно законопроекту, «гражданское экспортное оружие» должно будет соответствовать требованиям стран-импортеров, а не российским криминалистическим нормам. Отменяется обязательная сертификация по российским стандартам, вводится отличительная маркировка, а процесс получения разрешений на экспорт упрощается. Уточняется, что инициатива направлена на поддержку оружейной отрасли в условиях санкций. Под «гражданским экспортным оружием» (ГЭО) в документе подразумевается «производимое только для экспорта оружие, с техническими характеристиками, установленными требованиями стран-импортеров». ГЭО, следует из законопроекта, «производится на основе моделей гражданского оружия, разрешенных к обороту» на территории России и «прошедших обязательное подтверждение соответствия». «Гражданское экспортное оружие должно исключать ведение огня очередями», – отмечается в определении, которое предлагается внести в закон «Об оружии».