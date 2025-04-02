Правительство внесло в Думу поправки в закон об обороте оружия в России
Правительство России внесло в Госдуму поправки в закон об обороте оружия в России. Законопроект предусматривает введение нового понятия «гражданское экспортное оружие», а также упрощение процесса получения разрешений на внешнюю торговлю. Соответствующий законопроект опубликован в думской базе.
Согласно законопроекту, «гражданское экспортное оружие» должно будет соответствовать требованиям стран-импортеров, а не российским криминалистическим нормам. Отменяется обязательная сертификация по российским стандартам, вводится отличительная маркировка, а процесс получения разрешений на экспорт упрощается. Уточняется, что инициатива направлена на поддержку оружейной отрасли в условиях санкций. Под «гражданским экспортным оружием» (ГЭО) в документе подразумевается «производимое только для экспорта оружие, с техническими характеристиками, установленными требованиями стран-импортеров». ГЭО, следует из законопроекта, «производится на основе моделей гражданского оружия, разрешенных к обороту» на территории России и «прошедших обязательное подтверждение соответствия». «Гражданское экспортное оружие должно исключать ведение огня очередями», – отмечается в определении, которое предлагается внести в закон «Об оружии».
Также вводится обязательная маркировка для разграничения с оружием, находящимся в обороте в РФ, а разрешение на экспорт будет выдаваться ФСТЭК при подтверждении ФСВТС, что оружие не является военным. 25 марта «Ведомости» писали, что правительственная комиссия по законопроектной деятельности утвердила разработанный Минпромторгом законопроект, вводящий понятие «гражданское экспортное оружие» для облегчения поставок этой категории за рубеж.
При этом допускаются следующие отличия характеристик ГЭО от гражданского оружия, разрешенного к обороту на территории России. Во-первых, для огнестрельного длинноствольного оружия длина – это длина цельного ствола от его казенной части или длина цельного ствола со ствольной коробкой менее 500 мм и общая длина оружия менее 800 мм, а также конструкция, которая позволяет сделать его длину менее 800 мм без потери возможности производства выстрела. Во-вторых, для пневматического охотничьего оружия – дульная энергия более 25 Дж.