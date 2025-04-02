Посольство России в Лондоне назвало Великобританию полицейским государством
Великобритания стремительно превращается в полицейское государство, заявило посольство России в Лондоне. Заявление дипмиссии передает ТАСС.
Российские дипломаты заявили, что официальные материалы и пояснительные брошюры правительства по новому механизму, согласно которому якобы связанные с Россией лица должны будут пройти специальную регистрацию, «грешат неточностями и противоречиями», а расплывчатые формулировки дают властям возможность произвольно интерпретировать закон.
В посольстве указали, что инициатива уже сейчас несет «деструктивный потенциал» и ставит под угрозу будущее самого Соединенного Королевства. Кроме того, подобные шаги, по мнению Москвы, отдаляют перспективу восстановления российско-британских отношений и возводят «дискриминационные барьеры» на пути нормализации.
Как подчеркнули в дипмиссии, нынешнее британское руководство еще летом 2024 г. имело шанс отказаться от конфронтационного курса, но предпочло продолжить политику, в рамках которой Россия необоснованно объявляется «острой угрозой» безопасности страны.
1 апреля заместитель министра внутренних дел Великобритании Дэн Джарвис заявил, что лица, действующие в стране от имени российского государства, будут обязаны проходить регистрацию в перечне агентов иностранного влияния (Foreign Influence Registration Scheme, FIRS).