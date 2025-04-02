Посольство России в Лондоне назвало Великобританию полицейским государством

В посольстве указали, что инициатива уже сейчас несет «деструктивный потенциал» и ставит под угрозу будущее самого Соединенного Королевства. Кроме того, подобные шаги, по мнению Москвы, отдаляют перспективу восстановления российско-британских отношений и возводят «дискриминационные барьеры» на пути нормализации.