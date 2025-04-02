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Посольство России в Лондоне назвало Великобританию полицейским государством

Ведомости

Великобритания стремительно превращается в полицейское государство, заявило посольство России в Лондоне. Заявление дипмиссии передает ТАСС.

Российские дипломаты заявили, что официальные материалы и пояснительные брошюры правительства по новому механизму, согласно которому якобы связанные с Россией лица должны будут пройти специальную регистрацию, «грешат неточностями и противоречиями», а расплывчатые формулировки дают властям возможность произвольно интерпретировать закон.

В посольстве указали, что инициатива уже сейчас несет «деструктивный потенциал» и ставит под угрозу будущее самого Соединенного Королевства. Кроме того, подобные шаги, по мнению Москвы, отдаляют перспективу восстановления российско-британских отношений и возводят «дискриминационные барьеры» на пути нормализации.

Как подчеркнули в дипмиссии, нынешнее британское руководство еще летом 2024 г. имело шанс отказаться от конфронтационного курса, но предпочло продолжить политику, в рамках которой Россия необоснованно объявляется «острой угрозой» безопасности страны.

1 апреля заместитель министра внутренних дел Великобритании Дэн Джарвис заявил, что лица, действующие в стране от имени российского государства, будут обязаны проходить регистрацию в перечне агентов иностранного влияния (Foreign Influence Registration Scheme, FIRS).

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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