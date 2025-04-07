Трамп: сделка по покупке TikTok сорвалась из-за торговых пошлин
По словам президента США Дональда Трампа, возражения Китая против новых тарифов США сорвали сделку по продаже TikTok и сохранению его работы в США. Об этом пишет агентство Bloomberg.
«Мы почти договорились о TikTok – не договорились, но были близки к этому, а потом Китай изменил условия из-за тарифов, – сказал Трамп журналистам на борту президентского самолета, возвращаясь в Вашингтон. – Если бы я немного снизил тарифы, они бы одобрили эту сделку за 15 минут, что показывает силу тарифов».
Новые американские пошлины предусматривают введение 34%-ного тарифа на товары из Китая в дополнение к 20%-ному тарифу, который действует в отношении страны с начала этого года. Китай объявил, что в ответ вводит собственный 34%-ный тариф на весь импорт из США. Власти также объявили о планах ограничить экспорт некоторых редкоземельных металлов.
С 19 января в США вступил в силу закон, обязывающий китайскую компанию ByteDance продать американский сегмент TikTok. В случае невыполнения требований власти США намерены ввести запрет на использование платформы, ссылаясь на соображения национальной безопасности.
В начале апреля стало известно, что компания ByteDance Ltd может быть оштрафована на сумму более 500 млн евро за незаконную передачу данных европейских пользователей в Китай. Решение было принято после длительного расследования, которое установило, что китайский бизнес нарушил общий регламент Европейского союза по защите данных, отправив информацию в Китай для доступа к ней инженеров.