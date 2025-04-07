Трамп: сделка по покупке TikTok сорвалась из-за торговых пошлин

«Мы почти договорились о TikTok – не договорились, но были близки к этому, а потом Китай изменил условия из-за тарифов, – сказал Трамп журналистам на борту президентского самолета, возвращаясь в Вашингтон. – Если бы я немного снизил тарифы, они бы одобрили эту сделку за 15 минут, что показывает силу тарифов».