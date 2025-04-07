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Трамп: сделка по покупке TikTok сорвалась из-за торговых пошлин

Ведомости

По словам президента США Дональда Трампа, возражения Китая против новых тарифов США сорвали сделку по продаже TikTok и сохранению его работы в США. Об этом пишет агентство Bloomberg.

«Мы почти договорились о TikTok – не договорились, но были близки к этому, а потом Китай изменил условия из-за тарифов, – сказал Трамп журналистам на борту президентского самолета, возвращаясь в Вашингтон. – Если бы я немного снизил тарифы, они бы одобрили эту сделку за 15 минут, что показывает силу тарифов».

Новые американские пошлины предусматривают введение 34%-ного тарифа на товары из Китая в дополнение к 20%-ному тарифу, который действует в отношении страны с начала этого года. Китай объявил, что в ответ вводит собственный 34%-ный тариф на весь импорт из США. Власти также объявили о планах ограничить экспорт некоторых редкоземельных металлов.

С 19 января в США вступил в силу закон, обязывающий китайскую компанию ByteDance продать американский сегмент TikTok. В случае невыполнения требований власти США намерены ввести запрет на использование платформы, ссылаясь на соображения национальной безопасности.

В начале апреля стало известно, что компания ByteDance Ltd может быть оштрафована на сумму более 500 млн евро за незаконную передачу данных европейских пользователей в Китай. Решение было принято после длительного расследования, которое установило, что китайский бизнес нарушил общий регламент Европейского союза по защите данных, отправив информацию в Китай для доступа к ней инженеров.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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