Белоруссия договорилась о рефинансировании ряда выданных Россией кредитов

В 2025 г. Белоруссия планирует покрыть дефицит бюджета за счет российского кредита, сообщал в октябре 2024 г. Селиверстов. Из 4,5 млрд руб. дефицита около 1 млрд руб. будет привлечено извне. По параметрам безопасности дефицит не должен превышать 3% ВВП, а в проекте бюджета на следующий год заложено около 1,6%.