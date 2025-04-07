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Белоруссия договорилась о рефинансировании ряда выданных Россией кредитов

Ведомости

Белоруссия договорилась с российской стороной о рефинансировании отдельных кредитов, ранее выданных в рамках межправительственных договоренностей. Об этом сообщил министр финансов республики Юрий Селиверстов, передают «РИА Новости».

По его словам, несмотря на сложность, сторонам удалось найти решение по части соглашений. Селиверстов отметил, что это окажет положительное влияние на финансовую устойчивость страны и укрепит платежный баланс.

Он также добавил, что Минфин продолжит работу в этом направлении, поскольку остается еще ряд вопросов, требующих согласования. Как уточняется, тема рефинансирования белорусских долгов обсуждалась на переговорах, состоявшихся в Москве в начале недели.

В 2025 г. Белоруссия планирует покрыть дефицит бюджета за счет российского кредита, сообщал в октябре 2024 г. Селиверстов. Из 4,5 млрд руб. дефицита около 1 млрд руб. будет привлечено извне. По параметрам безопасности дефицит не должен превышать 3% ВВП, а в проекте бюджета на следующий год заложено около 1,6%.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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