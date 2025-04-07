Белоруссия договорилась о рефинансировании ряда выданных Россией кредитов
Белоруссия договорилась с российской стороной о рефинансировании отдельных кредитов, ранее выданных в рамках межправительственных договоренностей. Об этом сообщил министр финансов республики Юрий Селиверстов, передают «РИА Новости».
По его словам, несмотря на сложность, сторонам удалось найти решение по части соглашений. Селиверстов отметил, что это окажет положительное влияние на финансовую устойчивость страны и укрепит платежный баланс.
Он также добавил, что Минфин продолжит работу в этом направлении, поскольку остается еще ряд вопросов, требующих согласования. Как уточняется, тема рефинансирования белорусских долгов обсуждалась на переговорах, состоявшихся в Москве в начале недели.
В 2025 г. Белоруссия планирует покрыть дефицит бюджета за счет российского кредита, сообщал в октябре 2024 г. Селиверстов. Из 4,5 млрд руб. дефицита около 1 млрд руб. будет привлечено извне. По параметрам безопасности дефицит не должен превышать 3% ВВП, а в проекте бюджета на следующий год заложено около 1,6%.