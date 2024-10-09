Белоруссия покроет часть дефицита бюджета взятым у России кредитом
В 2025 г. дефицит бюджета Белоруссии планируется покрыть, в том числе, за счет российского кредита. Об этом сообщил министр финансов республики Юрий Селиверстов на заседании комиссии по бюджету и финансам палаты представителей, передает «Sputnik Беларусь».
«Практически 1 млрд руб. из 4,5 млрд – это будет внешнее привлечение», – сказал Селиверстов.
По его словам, параметры безопасности предусматривают, что дефицит должен быть не выше 3% ВВП. В проекте бюджета на следующий год заложено около 1,6%.
9 октября в Кремле прошли переговоры президента РФ Владимира Путина с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Открывая встречу, глава российского государства отметил значительную динамику в развитии торговых и экономических связей двух стран. По его словам, объем товарооборота достиг $46,5 млрд, или 4,2 трлн руб. Продолжается развитие взаимодействия в области промышленной кооперации, сельского хозяйства и в других сферах.