Белоруссия покроет часть дефицита бюджета взятым у России кредитом

9 октября в Кремле прошли переговоры президента РФ Владимира Путина с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Открывая встречу, глава российского государства отметил значительную динамику в развитии торговых и экономических связей двух стран. По его словам, объем товарооборота достиг $46,5 млрд, или 4,2 трлн руб. Продолжается развитие взаимодействия в области промышленной кооперации, сельского хозяйства и в других сферах.