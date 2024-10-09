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Белоруссия покроет часть дефицита бюджета взятым у России кредитом

Ведомости

В 2025 г. дефицит бюджета Белоруссии планируется покрыть, в том числе, за счет российского кредита. Об этом сообщил министр финансов республики Юрий Селиверстов на заседании комиссии по бюджету и финансам палаты представителей, передает «Sputnik Беларусь».

«Практически 1 млрд руб. из 4,5 млрд – это будет внешнее привлечение», – сказал Селиверстов.

По его словам, параметры безопасности предусматривают, что дефицит должен быть не выше 3% ВВП. В проекте бюджета на следующий год заложено около 1,6%.

9 октября в Кремле прошли переговоры президента РФ Владимира Путина с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Открывая встречу, глава российского государства отметил значительную динамику в развитии торговых и экономических связей двух стран. По его словам, объем товарооборота достиг $46,5 млрд, или 4,2 трлн руб. Продолжается развитие взаимодействия в области промышленной кооперации, сельского хозяйства и в других сферах.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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