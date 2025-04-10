Лавров начал переговоры с вице-премьером Казахстана в Алма-Ате с шутки

Лавров начал переговоры с вице-премьером Казахстана в Алма-Ате с шуткиКаламбур прозвучал во время фотографирования перед встречей
Министр иностранных дел России Сергей Лавров начал переговоры со своим казахстанским коллегой и вице-премьером республики Муратом Нуртлеу с шутки, рассказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
В своем Telegram-канале Захарова привела диалог министров. Казахстанский глава МИДа напомнил о необходимости сфотографироваться перед началом встречи.
«Протокол настаивает», – сказал Нуртлеу, на что Лавров ответил: «На чем? Кто-то, например, настаивает на гвоздике».
Лавров прибыл в Алма-Ату 9 апреля, 11 апреля он примет участие в заседании Совета министров иностранных дел (СМИД) СНГ.
Российский министр известен своими яркими высказываниями. В сентябре 2023 г. Лавров на вопрос «как дела?» от генерального секретаря Лиги арабских государств (ЛАГ) Ахмеда Абу аль-Гейта ответил «все хорошо, только от изоляции страдаем». Захарова сообщала, что гость «шутку оценил, отметив, что в российскую переговорную стоит очередь».
В ходе встречи со студентами МГИМО в сентябре 2017 г. министр заявлял, что «для танго нужны двое, пока, по-моему, наши партнеры раз за разом исполняют индивидуальный брейк-данс». Летом того же года Лавров говорил, что «неправильно считать известную профессию древнейшей», поскольку древнейшей профессией была дипломатия: «Поскольку сначала нужно договориться».