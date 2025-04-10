Лавров начал переговоры с вице-премьером Казахстана в Алма-Ате с шутки

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21 марта министр иностранных дел РФ Сергей Лавров отмечает 75-летие. Большую часть жизни он посвятил международным отношениям, став за это время не только лицом отечественной дипломатии, но и самым доходчивым спикером российской политики. В честь юбилея «Ведомости» вспоминают яркие высказывания главы МИДа.



О культуре отмены

«Американцы и Запад в целом любят отменять все то, что не отвечает их интересам» (в интервью ведущему программы «Большая игра» Дмитрию Саймсу, июнь 2023 г.). / Андрей Гордеев / Ведомости