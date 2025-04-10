Газета
Телеграм
/ Политика

Лавров начал переговоры с вице-премьером Казахстана в Алма-Ате с шутки

Каламбур прозвучал во время фотографирования перед встречей
Ведомости

Министр иностранных дел России Сергей Лавров начал переговоры со своим казахстанским коллегой и вице-премьером республики Муратом Нуртлеу с шутки, рассказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

В своем Telegram-канале Захарова привела диалог министров. Казахстанский глава МИДа напомнил о необходимости сфотографироваться перед началом встречи.

«Протокол настаивает», – сказал Нуртлеу, на что Лавров ответил: «На чем? Кто-то, например, настаивает на гвоздике».

Лавров прибыл в Алма-Ату 9 апреля, 11 апреля он примет участие в заседании Совета министров иностранных дел (СМИД) СНГ.

«Меня трудно вывести из себя. Но проверять не стоит»: яркие цитаты Сергея Лаврова
21 марта министр иностранных дел РФ Сергей Лавров отмечает 75-летие. Большую часть жизни он посвятил международным отношениям, став за это время не только лицом отечественной дипломатии, но и самым доходчивым спикером российской политики. В честь юбилея «Ведомости» вспоминают яркие высказывания главы МИДа.О культуре отмены«Американцы и Запад в целом любят отменять все то, что не отвечает их интересам» (в интервью ведущему программы «Большая игра» Дмитрию Саймсу, июнь 2023 г.).
1  / 15

21 марта министр иностранных дел РФ Сергей Лавров отмечает 75-летие. Большую часть жизни он посвятил международным отношениям, став за это время не только лицом отечественной дипломатии, но и самым доходчивым спикером российской политики. В честь юбилея «Ведомости» вспоминают яркие высказывания главы МИДа.

О культуре отмены
«Американцы и Запад в целом любят отменять все то, что не отвечает их интересам» (в интервью ведущему программы «Большая игра» Дмитрию Саймсу, июнь 2023 г.). / Андрей Гордеев / Ведомости

Российский министр известен своими яркими высказываниями. В сентябре 2023 г. Лавров на вопрос «как дела?» от генерального секретаря Лиги арабских государств (ЛАГ) Ахмеда Абу аль-Гейта ответил «все хорошо, только от изоляции страдаем». Захарова сообщала, что гость «шутку оценил, отметив, что в российскую переговорную стоит очередь».

В ходе встречи со студентами МГИМО в сентябре 2017 г. министр заявлял, что «для танго нужны двое, пока, по-моему, наши партнеры раз за разом исполняют индивидуальный брейк-данс». Летом того же года Лавров говорил, что «неправильно считать известную профессию древнейшей», поскольку древнейшей профессией была дипломатия: «Поскольку сначала нужно договориться».

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных