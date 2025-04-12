Хусейн: Ирак находится в хороших отношения с новыми властями Сирии

Хусейн рассказал, что встречался со своим сирийским коллегой Асаадом аш-Шайбани «во многих столицах по всему миру», также глава МИД Сирии посещал Багдад. Сейчас основным аспектом контактов является ситуация со стабильностью в Сирии и возможные последствия для Ирака, добавил он.