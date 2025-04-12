Хусейн: Ирак находится в хороших отношения с новыми властями Сирии
Ирак находится в хорошем контакте с новой сирийской администрацией, сообщил заместитель премьер-министра и министр иностранных дел Ирака Фуад Хусейн на полях Анталийского дипломатического форума в Турции.
Хусейн рассказал, что встречался со своим сирийским коллегой Асаадом аш-Шайбани «во многих столицах по всему миру», также глава МИД Сирии посещал Багдад. Сейчас основным аспектом контактов является ситуация со стабильностью в Сирии и возможные последствия для Ирака, добавил он.
В начале марта стало известно, что соседствующие с Сирией Иордания, Ливан, Ирак и Турция договорились создать оперштаб для противостояния группировке «Исламское государство» (ИГ, организация признана террористической и запрещена в РФ).
Тогда Хусейн отметил, что стабильность его страны «проистекает из стабильности Сирии», а для противостояния «Исламскому государству» необходимы усилия не только Сирии, но и регионального и международного сотрудничества.
Власть в Сирии сменилась в декабре 2024 г. Тогда вооруженная сирийская оппозиция объявила о захвате Дамаска и падении прежнего правительства Башара Асада.