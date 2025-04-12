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Хусейн: Ирак находится в хороших отношения с новыми властями Сирии

Ведомости

Ирак находится в хорошем контакте с новой сирийской администрацией, сообщил заместитель премьер-министра и министр иностранных дел Ирака Фуад Хусейн на полях Анталийского дипломатического форума в Турции.

«Мы находимся в хорошем контакте друг с другом», – сказал он (цитата по «Коммерсанту»). 

Хусейн рассказал, что встречался со своим сирийским коллегой Асаадом аш-Шайбани «во многих столицах по всему миру», также глава МИД Сирии посещал Багдад. Сейчас основным аспектом контактов является ситуация со стабильностью в Сирии и возможные последствия для Ирака, добавил он.

В начале марта стало известно, что соседствующие с Сирией Иордания, Ливан, Ирак и Турция договорились создать оперштаб для противостояния группировке «Исламское государство» (ИГ, организация признана террористической и запрещена в РФ).

Тогда Хусейн отметил, что стабильность его страны «проистекает из стабильности Сирии», а для противостояния «Исламскому государству» необходимы усилия не только Сирии, но и регионального и международного сотрудничества.

Власть в Сирии сменилась в декабре 2024 г. Тогда вооруженная сирийская оппозиция объявила о захвате Дамаска и падении прежнего правительства Башара Асада.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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