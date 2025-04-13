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Фидан заявил о готовности к проведению в Турции переговоров по Украине

Ведомости

Турция готова организовать переговоры по урегулированию конфликта на Украине. Об этом заявил министр иностранных дел страны Хакан Фидан в ходе пресс-конференции по итогам Антальского дипломатического форума.

По его словам, турецкая сторона участвует в мероприятиях, связанных со всеобъемлющими мирными переговорами, и время от времени играет важную роль в их проведении.

Также, по словам Фидана, ведется работа по организации встречи президентов Турции и США. Сейчас организаторы определяют место их проведения.

12 апреля глава МИД РФ Сергей Лавров и Фидан провели переговоры на полях Антальского дипломатического форума. Стороны рассмотрели ключевые аспекты международной и региональной повестки дня, включая ситуацию на Ближнем Востоке, в Северной Африке, в Закавказье и Черноморском регионе. Лавров и Фидан также обсудили график предстоящих российско-турецких контактов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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