Фидан заявил о готовности к проведению в Турции переговоров по Украине
Турция готова организовать переговоры по урегулированию конфликта на Украине. Об этом заявил министр иностранных дел страны Хакан Фидан в ходе пресс-конференции по итогам Антальского дипломатического форума.
По его словам, турецкая сторона участвует в мероприятиях, связанных со всеобъемлющими мирными переговорами, и время от времени играет важную роль в их проведении.
Также, по словам Фидана, ведется работа по организации встречи президентов Турции и США. Сейчас организаторы определяют место их проведения.
12 апреля глава МИД РФ Сергей Лавров и Фидан провели переговоры на полях Антальского дипломатического форума. Стороны рассмотрели ключевые аспекты международной и региональной повестки дня, включая ситуацию на Ближнем Востоке, в Северной Африке, в Закавказье и Черноморском регионе. Лавров и Фидан также обсудили график предстоящих российско-турецких контактов.