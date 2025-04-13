Неизвестный поджег резиденцию губернатора Пенсильвании

Губернатор рассказал, что проснулся вместе со своей семьей от стука в дверь полицейских после того, как неизвестный устроил пожар в его резиденции в Харрисбурге. На место происшествия прибыли пожарные, семью Шапиро эвакуировали из резиденции. В результате инцидента никто не пострадал, возгорание было ликвидировано.