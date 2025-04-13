Неизвестный поджег резиденцию губернатора Пенсильвании
Неизвестный в ночь на 13 апреля поджег резиденцию губернатора американского штата Пенсильвания Джоша Шапиро. Об этом сам Шапиро заявил на своей странице в соцсети X.
Губернатор рассказал, что проснулся вместе со своей семьей от стука в дверь полицейских после того, как неизвестный устроил пожар в его резиденции в Харрисбурге. На место происшествия прибыли пожарные, семью Шапиро эвакуировали из резиденции. В результате инцидента никто не пострадал, возгорание было ликвидировано.
На месте ЧП находится полиция, правоохранители ведут расследование.
Полиция Пенсильвании в X заявила, что пожар в резиденции губернатора произошел в результате поджога. За информацию, способствующую поимке виновника, назначено вознаграждение в размере до $10 000.