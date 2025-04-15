В Кремле не прокомментировали данные о передаче иранских запасов урана России
Вопрос о предложении США на недавних переговорах в Омане передать России иранские запасы урана остался без комментариев пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.
«Очень много сейчас разных вбросов в СМИ, публикаций в СМИ, в том числе по темам, которые относятся к чувствительным областям, и так далее. В данном случае мы такие публикации не комментируем», – заявил Песков.
Британское издание Guardian заявило, что США предложили Ирану передать свои запасы урана третьей стране, например России. Этот вопрос был поднят в ходе переговоров в Омане 12 апреля между министром иностранных дел Ирана Аббасом Арагчи и спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом.
Источник The New York Times сообщил, что на переговорах американский спецпосланник не настаивал на полном отказе от обогащенного урана – вместо этого требовал у иранской стороны не использовать имеющиеся запасы сырья для производства оружия.
Арагчи и Уиткофф по итогам первых за четыре года непрямых переговоров в Омане по иранской ядерной программе 12 апреля договорились продолжить диалог там же 19 апреля.