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В Кремле не прокомментировали данные о передаче иранских запасов урана России

Ведомости

Вопрос о предложении США на недавних переговорах в Омане передать России иранские запасы урана остался без комментариев пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.

«Очень много сейчас разных вбросов в СМИ, публикаций в СМИ, в том числе по темам, которые относятся к чувствительным областям, и так далее. В данном случае мы такие публикации не комментируем», – заявил Песков.

Британское издание Guardian заявило, что США предложили Ирану передать свои запасы урана третьей стране, например России. Этот вопрос был поднят в ходе переговоров в Омане 12 апреля между министром иностранных дел Ирана Аббасом Арагчи и спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом.

Источник The New York Times сообщил, что на переговорах американский спецпосланник не настаивал на полном отказе от обогащенного урана – вместо этого требовал у иранской стороны не использовать имеющиеся запасы сырья для производства оружия.

Арагчи и Уиткофф по итогам первых за четыре года непрямых переговоров в Омане по иранской ядерной программе 12 апреля договорились продолжить диалог там же 19 апреля.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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