Путин утвердил состав набсовета Национального центра исторической памяти
Президент РФ Владимир Путин утвердил состав наблюдательного совета Национального центра исторической памяти. Его возглавит первый заместитель руководителя администрации главы государства Сергей Кириенко.
В совет также войдут помощник президента РФ Владимир Мединский, министр культуры Ольга Любимова, глава Минобрнауки Валерий Фальков, руководитель Росмолодежи Григорий Гуров, министр просвещения РФ Сергей Кравцов и др.
Указ о создании Национального центра исторической памяти Путин подписал в ноябре 2023 г. Его целями были заявлены сохранение и защита духовно-нравственной культуры и исторической памяти, а также реализация общественно значимых проектов и инициатив.