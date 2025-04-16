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/ Политика

Путин утвердил состав набсовета Национального центра исторической памяти

Ведомости

Президент РФ Владимир Путин утвердил состав наблюдательного совета Национального центра исторической памяти. Его возглавит первый заместитель руководителя администрации главы государства Сергей Кириенко. 

В совет также войдут помощник президента РФ Владимир Мединский, министр культуры Ольга Любимова, глава Минобрнауки Валерий Фальков, руководитель Росмолодежи Григорий Гуров, министр просвещения РФ Сергей Кравцов и др. 

Указ о создании Национального центра исторической памяти Путин подписал в ноябре 2023 г. Его целями были заявлены сохранение и защита духовно-нравственной культуры и исторической памяти, а также реализация общественно значимых проектов и инициатив.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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