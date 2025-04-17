Госдеп: РФ не отвергала предложение США по урегулированию конфликта на Украине
Администрация США не согласна с заявлениями о том, что Россия отвергла предложение американского президента Дональда Трампа по урегулированию конфликта на Украине. Об этом заявила официальный представитель госдепартамента страны Тэмми Брюс. Ее слова передает ТАСС.
«Я бы оспорила утверждение, что россияне что-то отвергли», – сказала она.
11 апреля состоялись продолжительные переговоры между президентом России Владимиром Путиным и спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом в Санкт-Петербурге. Встреча длилась 4,5 часа в закрытом формате, участники обсуждали вопросы урегулирования ситуации на Украине. По итогам переговоров Уиткофф сообщил, что российский лидер попросил американскую сторону обеспечить постоянный мир.
16 апреля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Киев и Вашингтон проведут консультации в Париже по вопросам урегулирования на Украине.