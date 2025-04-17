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/ Политика

Госдеп: РФ не отвергала предложение США по урегулированию конфликта на Украине

Ведомости

Администрация США не согласна с заявлениями о том, что Россия отвергла предложение американского президента Дональда Трампа по урегулированию конфликта на Украине. Об этом заявила официальный представитель госдепартамента страны Тэмми Брюс. Ее слова передает ТАСС.

«Я бы оспорила утверждение, что россияне что-то отвергли», – сказала она.

11 апреля состоялись продолжительные переговоры между президентом России Владимиром Путиным и спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом в Санкт-Петербурге. Встреча длилась 4,5 часа в закрытом формате, участники обсуждали вопросы урегулирования ситуации на Украине. По итогам переговоров Уиткофф сообщил, что российский лидер попросил американскую сторону обеспечить постоянный мир.

16 апреля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Киев и Вашингтон проведут консультации в Париже по вопросам урегулирования на Украине.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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