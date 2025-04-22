Власти Швейцарии добавили в санкционной список СМИ «Звезда» и «Лента.ру»
Правительство Швейцарии добавило в санкционный список восемь российских СМИ, в том числе телеканал «Звезда» и интернет-издание «Лента.ру». Это следует из соответствующего сообщения, опубликованного на сайте Государственного секретариата по экономике (SECO).
В список также попали EADaily, News Front, RuBaltic, «Южный Фронт», «Фонд стратегической культуры» и Fondsk. Отмечается, что введенные санкции связаны с ситуацией на Украине. Меры вступят в силу 23 апреля.
Ранее Евросоюз включил указанные СМИ в 16-й пакет антироссийских санкций, который был утвержден в феврале. Ограничения также затронули 13 банков из РФ, был введен запрет на транзакции для кредитных и финансовых организаций, зарегистрированных за пределами России и использующих Систему передачи финансовых сообщений (СПФС) Банка России. Кроме того, тогда под санкции попали 13 россиян.
В начале апреля Швейцария отменила ограничения против четырех объектов недвижимости, замороженных в стране в рамках антироссийских санкций, и добавила новый. Указано, что по состоянию на конец марта стоимость активов, заблокированных в Швейцарии в связи с антироссийскими санкциями, составляет 7,4 млрд швейцарских франков ($8,36 млрд), что на 1,6 млрд франков ($1,81 млрд) больше, чем годом ранее. По данным SECO, рост связан с выявлением и блокировкой дополнительных средств.