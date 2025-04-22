Власти Швейцарии добавили в санкционной список СМИ «Звезда» и «Лента.ру»

В начале апреля Швейцария отменила ограничения против четырех объектов недвижимости, замороженных в стране в рамках антироссийских санкций, и добавила новый. Указано, что по состоянию на конец марта стоимость активов, заблокированных в Швейцарии в связи с антироссийскими санкциями, составляет 7,4 млрд швейцарских франков ($8,36 млрд), что на 1,6 млрд франков ($1,81 млрд) больше, чем годом ранее. По данным SECO, рост связан с выявлением и блокировкой дополнительных средств.