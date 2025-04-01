Швейцария сняла санкции с четырех связанных с РФ объектов недвижимости

31 марта главы МИД Германии, Франции, Италии, Польши, Испании, Великобритании, а также верховный представитель по иностранным делам и политике безопасности Евросоюза (ЕС) Кая Каллас выступили за сохранение российских активов замороженными до того, как конфликт с Украиной закончится, а ущерб республике будет компенсирован. В совместном заявлении министров говорится об их готовности оказывать «дальнейшее давление на Россию» с применением всех доступных инструментов, в том числе введения новых санкций.