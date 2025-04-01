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Швейцария сняла санкции с четырех связанных с РФ объектов недвижимости

Ведомости

Швейцария отменила ограничения против четырех объектов недвижимости, замороженных в стране в рамках антироссийских санкции, и добавила новый, сообщает со ссылкой на постановление Государственного секретариата по экономическим вопросам Швейцарии (SECO) газета Tages-Anzeiger.

В материале указано, что по состоянию на конец марта стоимость активов, заблокированных в Швейцарии в связи с антироссийскими санкциями, составляет 7,4 млрд швейцарских франков ($8,36 млрд), что на 1,6 млрд франков ($1,81 млрд) больше, чем годом ранее. По данным SECO, рост связан с выявлением и блокировкой дополнительных средств.

В декабре 2024 г. глава отдела коммуникации государственного секретариата по экономике (SECO) Швейцарии Антье Берчи сообщала агентству, что по состоянию на август 2024 г. в Швейцарии заморожены $7,1 млрд швейцарских франков, 17 объектов недвижимости, а также спортивные и автомобили класса люкс, произведения искусства, мебель и инструменты, принадлежащие санкционированным физлицам, компаниям и организациям.

31 марта главы МИД Германии, Франции, Италии, Польши, Испании, Великобритании, а также верховный представитель по иностранным делам и политике безопасности Евросоюза (ЕС) Кая Каллас выступили за сохранение российских активов замороженными до того, как конфликт с Украиной закончится, а ущерб республике будет компенсирован. В совместном заявлении министров говорится об их готовности оказывать «дальнейшее давление на Россию» с применением всех доступных инструментов, в том числе введения новых санкций.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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