Швейцария сняла санкции с четырех связанных с РФ объектов недвижимости
Швейцария отменила ограничения против четырех объектов недвижимости, замороженных в стране в рамках антироссийских санкции, и добавила новый, сообщает со ссылкой на постановление Государственного секретариата по экономическим вопросам Швейцарии (SECO) газета Tages-Anzeiger.
В материале указано, что по состоянию на конец марта стоимость активов, заблокированных в Швейцарии в связи с антироссийскими санкциями, составляет 7,4 млрд швейцарских франков ($8,36 млрд), что на 1,6 млрд франков ($1,81 млрд) больше, чем годом ранее. По данным SECO, рост связан с выявлением и блокировкой дополнительных средств.
В декабре 2024 г. глава отдела коммуникации государственного секретариата по экономике (SECO) Швейцарии Антье Берчи сообщала агентству, что по состоянию на август 2024 г. в Швейцарии заморожены $7,1 млрд швейцарских франков, 17 объектов недвижимости, а также спортивные и автомобили класса люкс, произведения искусства, мебель и инструменты, принадлежащие санкционированным физлицам, компаниям и организациям.
31 марта главы МИД Германии, Франции, Италии, Польши, Испании, Великобритании, а также верховный представитель по иностранным делам и политике безопасности Евросоюза (ЕС) Кая Каллас выступили за сохранение российских активов замороженными до того, как конфликт с Украиной закончится, а ущерб республике будет компенсирован. В совместном заявлении министров говорится об их готовности оказывать «дальнейшее давление на Россию» с применением всех доступных инструментов, в том числе введения новых санкций.