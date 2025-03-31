Несколько стран Европы заявили о готовности ввести новые санкции против России

Министры иностранных дел Германии, Франции, Италии, Польши, Испании, Великобритании, а также верховный представитель по иностранным делам и политике безопасности Евросоюза (ЕС) Кая Каллас выступили за то, чтобы сохранить российские активы замороженными до окончания конфликта с Украиной и компенсации ей ущерба. Об этом говорится в совместном заявлении политиков.