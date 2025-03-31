Несколько стран Европы заявили о готовности ввести новые санкции против России

Несколько стран Европы заявили о готовности ввести новые санкции против РоссииТакже они предложили оставить российские активы замороженными до завершения украинского конфликта
Министры иностранных дел Германии, Франции, Италии, Польши, Испании, Великобритании, а также верховный представитель по иностранным делам и политике безопасности Евросоюза (ЕС) Кая Каллас выступили за то, чтобы сохранить российские активы замороженными до окончания конфликта с Украиной и компенсации ей ущерба. Об этом говорится в совместном заявлении политиков.
Авторы документа также высказали готовность оказывать «дальнейшее давление на Россию», используя все доступные инструменты, в том числе путем введения новых санкций.
Сумма замороженных на Западе активов России оценивается примерно в 300 млрд евро. Большая часть этих средств находится на счетах в бельгийском депозитарии Euroclear. Европейские политики обсуждают возможное изъятие активов с целью предоставления помощи Украине. Министерство иностранных дел России неоднократно подчеркивало, что заморозка активов является воровством, в ведомстве также угрожали принять ответные меры.
7 марта генпрокурор Англии лорд Ричард Хермер предостерег министров от конфискации замороженных средств РФ, поскольку это может быть расценено как нарушение международного права.
Глава международного депозитария Euroclear Валери Урбен также неоднократно предупреждала о возможных негативных последствиях такого решения для международной финансовой системы. Ранее глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что вопрос о «разморозке» российских активов, несмотря на заявления США о возможном смягчении санкций, пока обсуждать преждевременно.