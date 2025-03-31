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Несколько стран Европы заявили о готовности ввести новые санкции против России

Также они предложили оставить российские активы замороженными до завершения украинского конфликта
Ведомости

Министры иностранных дел Германии, Франции, Италии, Польши, Испании, Великобритании, а также верховный представитель по иностранным делам и политике безопасности Евросоюза (ЕС) Кая Каллас выступили за то, чтобы сохранить российские активы замороженными до окончания конфликта с Украиной и компенсации ей ущерба. Об этом говорится в совместном заявлении политиков.

Авторы документа также высказали готовность оказывать «дальнейшее давление на Россию», используя все доступные инструменты, в том числе путем введения новых санкций.

Сумма замороженных на Западе активов России оценивается примерно в 300 млрд евро. Большая часть этих средств находится на счетах в бельгийском депозитарии Euroclear. Европейские политики обсуждают возможное изъятие активов с целью предоставления помощи Украине. Министерство иностранных дел России неоднократно подчеркивало, что заморозка активов является воровством, в ведомстве также угрожали принять ответные меры.

7 марта генпрокурор Англии лорд Ричард Хермер предостерег министров от конфискации замороженных средств РФ, поскольку это может быть расценено как нарушение международного права.

Глава международного депозитария Euroclear Валери Урбен также неоднократно предупреждала о возможных негативных последствиях такого решения для международной финансовой системы. Ранее глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что вопрос о «разморозке» российских активов, несмотря на заявления США о возможном смягчении санкций, пока обсуждать преждевременно.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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