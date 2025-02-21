Путин: санкции против России сыграли важную и стимулирующую роль

Западные страны начали вводить масштабные санкции против России после старта боевых действий на Украине в 2022 г. На фоне этого многие зарубежные компании покинули российский рынок. В марте 2023 г. Путин, комментируя введенные санкции, говорил, что «не было бы счастья, да несчастье помогло», назвав рестрикции против России шагом на пути к повышению экономического и финансового суверенитета страны.