Путин: санкции против России сыграли важную и стимулирующую роль
Антироссийские санкции, при всех вызовах и сложностях, сыграли для страны важную и стимулирующую роль. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пленарной сессии Форума будущих технологий.
«Внешние проблемы, санкции, при всех вызовах и сложностях, для нас сыграли важную, стимулирующую роль. Российские компании теперь все чаще обращаются к нашим ученым и такую помощь от них получают. Причем отечественные решения часто оказываются эффективнее зарубежных аналогов», – сказал президент.
Западные страны начали вводить масштабные санкции против России после старта боевых действий на Украине в 2022 г. На фоне этого многие зарубежные компании покинули российский рынок. В марте 2023 г. Путин, комментируя введенные санкции, говорил, что «не было бы счастья, да несчастье помогло», назвав рестрикции против России шагом на пути к повышению экономического и финансового суверенитета страны.
В феврале 2025 г. состоялись первые за несколько лет российско-американские контакты. 12 февраля Путин провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом, 18 февраля в саудовском Эр-Рияде состоялась встреча представителей РФ и США. На фоне этого появились первые сообщения о возможном возвращении западных компаний на рынок России.
20 февраля первый вице-премьер РФ Денис Мантуров сообщил, что Россия будет допускать на свой рынок те компании, в каких заинтересована сама. Путин, выступая на Форуме будущих технологий 21 февраля, поручил правительству отрегулировать возвращение на российский рынок компаний, которые хотят вернуться.