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Путин: санкции против России сыграли важную и стимулирующую роль

Ведомости

Антироссийские санкции, при всех вызовах и сложностях, сыграли для страны важную и стимулирующую роль. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пленарной сессии Форума будущих технологий.

«Внешние проблемы, санкции, при всех вызовах и сложностях, для нас сыграли важную, стимулирующую роль. Российские компании теперь все чаще обращаются к нашим ученым и такую помощь от них получают. Причем отечественные решения часто оказываются эффективнее зарубежных аналогов», – сказал президент.

Западные страны начали вводить масштабные санкции против России после старта боевых действий на Украине в 2022 г. На фоне этого многие зарубежные компании покинули российский рынок. В марте 2023 г. Путин, комментируя введенные санкции, говорил, что «не было бы счастья, да несчастье помогло», назвав рестрикции против России шагом на пути к повышению экономического и финансового суверенитета страны. 

В феврале 2025 г. состоялись первые за несколько лет российско-американские контакты. 12 февраля Путин провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом, 18 февраля в саудовском Эр-Рияде состоялась встреча представителей РФ и США. На фоне этого появились первые сообщения о возможном возвращении западных компаний на рынок России.

20 февраля первый вице-премьер РФ Денис Мантуров сообщил, что Россия будет допускать на свой рынок те компании, в каких заинтересована сама. Путин, выступая на Форуме будущих технологий 21 февраля, поручил правительству отрегулировать возвращение на российский рынок компаний, которые хотят вернуться.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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