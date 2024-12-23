Швейцария заморозила $7,9 млрд частных средств в рамках санкций против России
В Швейцарии заморожены $7,9 млрд частных денег в рамках санкций против России по состоянию на август 2024 г., пишут «РИА Новости» со ссылкой на главу отдела коммуникации Государственного секретариата по экономике (SECO) Швейцарии Антье Берчи.
«По состоянию на 13 августа 2024 г. в Швейцарии заморожены финансовые активы на сумму 7,1 млрд швейцарских франков, 17 объектов недвижимости, а также спортивные и автомобили класса люкс, произведения искусства, мебель и инструменты, принадлежащие санкционированным физлицам, компаниям и организациям», – сказала она.
Ранее 23 декабря Швейцария присоединилась к расширенному списку санкций Евросоюза, который был введен в рамках 15-го пакета ограничений против России и Белоруссии.
После начала спецоперации России на Украине западные страны ввели против РФ масштабные санкции и заблокировали российские активы за рубежом, включая активы ЦБ и российских предпринимателей. В марте 2022 г. министр финансов РФ Антон Силуанов говорил, что Россия лишилась доступа к порядка $300 млрд золотовалютных резервов.